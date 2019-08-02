مأذون أول عقد قران إلكتروني: "أخطاء البيانات ستكون شبه معدومة"

كشف محمد أنور، مأذون مدينة بورفؤاد، تفاصيل عقد أول قران إلكتروني بالأمس بمحافظة بورسعيد، قائلًا إنه في إطار الميكنة الشاملة في شتى أنحاء الجمهورية واختيار المحافظة كمدينة رقمية، كان من ضمن هذا التحول، التحول في عقود الزواج، لتكون مميكنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الجمعة في مصر"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، عبر شاشة "mbc مصر"، أن النظام ما زال في مرحلة التجريب: "بدلًا من إدخال البيانات يدويًا، صارت البيانات والمعلومات مميكنة لتكون نسبة الخطأ فيها شبه معدومة".

وتابع، أن استخراج الوثائق سيكون سريعًا للغاية، لأنه في نفس اللحظة التي يُعقد فيها القران، يدرج تلقائيا على قوائم الأحوال المدنية ويصل إلى المحكمة، ليسترخجها الزوجان بشكل سريع للغاية.

وعُقد أول قران إلكتروني لـ"محمد ومنة" في إحدى القرى السياحية بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد تطبيق خدمة "اكتب توكيلك باسمك" التي افتتحها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتولى الشيخ محمد أنور، مأذون مدينة بورفؤاد، أدخل بيانات العروسين محمد مهدي الغرباوي، ومنة الله محمد، على صفحة الأحوال الشخصية التابعة لوزارة العدل على جهاز "لاب توب" خاص به، بدلًا من العمل بالنظام الورقي القديم، ويحصل الزوجين على القسيمة في اليوم التالي لكن ستؤجل للسبت نظرًا لكون الجمعة إجازة رسمية.

وتتيح ميزة عقد القران الإلكترونية، التقاط الصور للزوجين بملابس الزفاف وترفق بالقسيمة على عكس النظام القديم الذي كان يلزم التصوير مسبقًا، واستكمال إجراءات ورقية، فضلًا عن أن البصمة أصبحت إلكترونية ولا يحتاج لحبر على الورق لإظهارها.