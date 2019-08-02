"حياة كريمة" تنتهى من تأهيل 380 منزلاً فى 18 قرية بأسيوط بتكلفة 37 مليون جنيه

ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعلن المهندس محمد فوزى النشار، رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، انتهاء مبادرة «حياة كريمة» من إعادة تأهيل 380 منزلاً بمحافظة أسيوط فى 18قرية كمرحلة أولى فى المبادرة التى توجه جهودها للأسر الأَولى بالرعاية.

وقال «النشار» إن إعادة التأهيل شملت دعم الأسقف ومد وصلات مياه الشرب وإنشاء دورات المياه بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليون جنيه، مضيفاً أنه جارٍ تنفيذ المرحلة الثانية التى تستهدف 445 منزلاً فى 27 قرية بتكلفة قدرها 20 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ فى تلك المرحلة حوالى 75%، موضحاً أن ذلك يأتى بناءً على بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعى للقيام بأعمال رفع كفاءة منازل الأسر الفقيرة والأَولى بالرعاية فى القرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

"رشا": "كنا بنخاف من الشتا وفى الصيف بنموت من حرارة الشمس.. وبقى عندنا سقف يحمينا"

رشا عبدالمنعم، ربة منزل من أبوتيج، وإحدى المستفيدات من المبادرة، أكدت أنها كانت تسكن فى منزل مسقوف بجريد النخيل ودورة مياه غير آدمية: «كنا بنخاف من برد الشتا، وفى الصيف بنموت من حرارة الشمس، خاصة أن زوجى على باب الله يوم يشتغل وأسبوع فى البيت، والآن الحمد لله بفضل ربنا والرئيس السيسى بقى عندنا سقف يحمينا من المطر والبرد فى الشتا، والشمس والحرارة فى الصيف وحمام سيراميك».

"إيمان": "ميّة المطر كانت بتغرّق البيت.. والمبادرة عملت لنا حمام جديد بالسيراميك"

فى منزل مجاور من الطوب الأبيض مسقوف بالجريد تعيش إيمان قرشى حسين، ربة منزل، برفقة أسرتها بدون حمام: «وقت سقوط الأمطار كانت المياه تغرّق الأثاث وماكناش نلاقى مكان يحمينا من المطر والحمد لله بفضل الرئيس السيسى سقفوا البيت وعملوا حمام بالسيراميك».

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، أن المبادرة تستهدف تأهيل 825 منزلاً فى 45 قرية فى مشروع «سكن كريم»، بتكلفة إجمالية 37 مليون جنيه، الذى ينفذه جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد على أرض المحافظة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لافتاً إلى إيمانه بمشاركة المجتمع المدنى فى جهود التنمية للارتقاء بحياة الأسر البسيطة.

فى سياق آخر، وقّع المحافظ بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية بنطاق حى غرب مدينة أسيوط بتمويل من جهاز تنمية المشروعات بمنحة 23.3 مليون جنيه فى إطار البرامج التنموية التى تتبناها الدولة لتحقيق «حياة كريمة» فى المناطق الأكثر احتياجاً والتى تسهم فى تهيئة البيئة المناسبة لإقامة ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن المشروعات المزمع إنشاؤها بحى غرب تشمل إحلال وتجديد شبكات انحدار صرف صحى بطول 14٫35 كم، بالإضافة إلى ترميم وصيانة وحدتين صحيتين «مكتب صحة رابع وعيادة غرب أسيوط»، لافتاً إلى أن المشروع يخدم حوالى 95 ألف مواطن ويوفر 23 ألفاً و500 فرصة عمل يومية خلال مدة تنفيذ الأعمال التى تستغرق 18 شهراً، مشيداً بالتعاون الدائم والمستمر بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتنمية التى تتماشى مع خطة المحافظة لتطوير البنية الأساسية والظروف المعيشية. من جانبه، قال رميح عبدالحسيب، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسيوط، إن الهدف من المشروع تطوير الخدمات الاجتماعية الأساسية والارتقاء الحضارى بالمناطق الأكثر احتياجاً وتوفير الخدمات ومتطلبات الحياة لتحقيق حياة أفضل لقاطنى حى غرب مدينة أسيوط، مشيراً إلى أن المشروع يقوم بتنفيذه المقاولون المحليون من القطاع الخاص وتحت إشراف الجهاز والمحافظة وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، منوهاً بأن المشروع يوفر فرص عمل للعمالة المتعطلة بمناطق تنفيذ المشروع ويسهم فى تحسين الظروف البيئية من خلال القضاء على مشكلة طفح المجارى وتحسين الظروف الصحية للفئات المستهدفة وتنمية الموارد البشرية عن طريق إتاحة التدريب والتأهيل للكوادر والعمالة المطلوبة لتنفيذ وإدارة المشروعات.