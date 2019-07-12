بالفيديو.. توفيق عكاشة: الشعوب العربية عبء على اقتصاد دولهم

يُعد الشعبي الهندي والصيني ثروة قومية لدولتهما، بينما العربية والمصريين عبء على اقتصاد دولهم، حسبما أكد الإعلامي توفيق عكاشة، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، الذي يُعرض على قناة "الحياة"، حيث أوضح أن الشعب الهندي كان يأكلون بعضهم من الجوع، وأصبحوا الآن في مكانة مرتفعة بين الأمم، "يا ريت نبقى زيهم"، على حد قوله.

وأضاف "عكاشة"، أن الشعوب العربية تُحب النوم، بينما أن عدد السكان في الصين والهند يُقدر بـ2.6 مليار نسمة، وهما بذلك يمثلان ثلث سكان العالم، والعرب يقترب عددهم 350 مليون نسمة، ويمثلون عبء على اقتصاد بلدهم، وكان الفراعنة لديهم غيرة في العلم وحب الاستطلاع في المعرفة جعلتهم علماء شيدوا حضارة لم تستطع البشرية بكل ما تقدمه من علوم أن تقوم بفك الشفرات العلمية التي قدمها الفراعنة للبشرية والأرض حتى تاريخه.

وتابع: "من ملك العلم ملك الحياة وهنا خشية الله من عباده العلماء، ومن لم يملك العلم لا يملك مستقبل"، كما أوضح أن الترجمة الخاطئة للقرآن الكريم أدت لظهور بعض الجماعات الإرهابية في أفريقيا وأوروبا.

وطالب الإعلامي، أجهزة مخابرات العالم الإسلامي بالبحث لمعرفة من يقف وراء ترجمة القرآن في الدول الإسلامية الغير عربية، موضحًا أن القرآن الكريم أنزل عربيًا، ويجب الحرص الشديد في ترجمته، حتى لا تتغير بعض معانيه.