أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن تشكيل فرق صيانة وطوارئ للعمل على جميع خطوط "السكة الحديد" على الوجهين القبلي والبحرى، لمواجهة الأعطال الطارئة والعمل على إصلاحها فورا وعدم تعطل حركة سير القطارات، وألغت إجازات القيادات لمتابعة حركة مسير القطارات من داخل غرفة العمليات على مدار ساعات التشغيل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حال حدوث أي أزمات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقال المهندس سامي عبدالتواب، نائب رئيس الهيئة للمسافات الطويلة والقصيرة بخطوط السكك الحديدية، إن حركة القطارات تسير بصورة منتظمة، منذ صباح السبت 3 أغسطس الجاري، ولا يوجد أي أعطال، موضحا أن جميع القطارات تخضع لكشف صيانة دوري قبل انطلاق الرحلات، لتوفير جميع عوامل الأمن والسلامة للركاب والعاملين، والحفاظ على حركة مسير القطارات.

وأضاف "عبدالتواب" لـ"الوطن"، أن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أصدر تعليمات لجميع القيادات بمنع الإجازات طوال فترة عطلة عيد الأضحى، لمتابعة حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحرى، لإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حال حدوث أي أزمات، مشيرا إلى أن عملية حجز تذاكر القطارات تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد أي أزمات في حجز تذاكر عيد الأضحى.