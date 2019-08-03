كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ"الوطن"، أن الوزارة قررت عدم إضافة أي مولود لبطاقة عدد أفرادها أكثر من 4 أفراد، مشيرة إلى أن إضافة المواليد لها شرطان الأول عدم وصول الأسرة للحد الأقصى وهو 4 أفراد، والثاني الاستحقاق كونها من ضمن الفئات الأولى بالرعاية.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، كشف في مؤتمر صحفي ظهر اليوم، أن موعد إضافة المواليد على بطاقات التموين مرتبط بأمرين، هما الانتهاء بشكل نهائي من حذف غير المستحقين بعد فحص التظلمات، ﻭأنه بمجرد الانتهاء من التنقية المقرر لها كموعد أخير نهاية شهر أغسطس الجاري، سيجرى عرض ملف إضافة مواليد الأسر الأولى بالرعاية على مجلس الوزراء، وعليه سيحدد موعد الإضافة وبدء صرف السلع.

رحلة الطفل الثالث مع الدعم بدأت منذ عام 2017، حين اقترح رئيس منظمة العدل والتنمية، زيدان القنائي فكرة "رخصة الإنجاب"، والتي تهدف لتقليل معدلات الإنجاب، حيث يقضي القانون المقترح بإصدار رخصة لكل زوجين جديدين وتجدد مرة كل خمس سنوات يتم فيها إنجاب طفل واحد.

الاقتراح كان يقضي بتطبيق غرامة مالية عند إنجاب أكثر من طفل خلال فترة الرخصة أو تجاوز العدد المسموح به من الأطفال، وعند إنجاب أكثر من طفلين يحرم الطفل الثالث ومن يليه من دعم الدولة في التموين ومجانية التعليم والرعاية الصحية.

ومع بداية عام 2018 تجدد القانون مرة أخري تحت قبة البرلمان بمشروع يحمل 13 مادة في ضوء عدم الاستفادة من الطفل الثالث في كل صور الدعم التي تتقدم بها الدولة، كما نص محتوى مشروع القانون على مصطلح "الأسرة المتميزة" التي لا يزيد عدد أفرادها عن 4 أفراد، على أن يتم منح الأسرة المميزة بعض المزايا العينية التى تقررها الدولة، وبعض المزايا بشأن القروض للمشروعات الصغيرة، وإنشاء المجلس القومي لرعاية الأسر المتميزة.

وأثير المشروع للمرة الثالثة في منتصف 2018 لتحديد مستحقي الدعم وتضمن إحدى مواد القانون مادة تختص بتخفيض الدعم المادي للأسر التي ترفض الالتزام بإنجاب طفلين فقط وذلك في إشارة إلى الحد من تزايد الإنجاب في مصر.