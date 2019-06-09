قال النجم أحمد السقا، إنه لم يقصد تشويه مدرسي مادة التاريخ في مسلسله "ولد الغلابة"، الذي عرض خلال شهر رمضان المنصرم.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "إحنا بنعمل دراما وحدوته، الحد الأدنى من متطلباتها المتعة والتسلية، كنا بنعمل فرجة، والدراما التلفزيونية مش زي السينما، لأن البطل فيها هو السرد، اللي بيقعد المشاهد قدام التلفزيون".

وتابع، أن المسلسل يهدف إلى القضاء على الاستروكس في مصر: "فرحان إني ربنا جعلني أحد الأسباب إننا نخلص على القصة دي في مصر تماما".

أحمد السقا عن "ولد الغلابة": كان يستهدف القضاء على "الاستروكس"

وقال النجم أحمد السقا، إن صورة والده كانت حاضرة في مسلسل "ولد الغلابة"، الذي عُرض خلال شهر رمضان المنصرم.

وأضاف أن المخرج محمد سامي ومحمد الأمين مهندس الديكور وضعا هذه الصورة، حيث ظهرت في مشهد وفاة والدته "ونيسة"، التي كانت الفنانة الكبيرة صفاء الطوخي تجسد شخصيتها.

وتابع: "كان عندي مشهد مع الصورة بعمله أنا وإدوارد وكريم عفيفي، وكنت بقول له فوتني ومشيت يابا".

وأردف: "مكنتش عاوز الصورة دي تتحط، وقلت مش هعرف اشتغل، لكن المخرج قالي ملكش دعوة، والحمد لله كانت مصلحة والناس قرأوا له الفاتحة".

أحمد السقا: صورة والدي ظهرت في "ولد الغلابة"

وأبدى الفنان أحمد السقا سعادته بردود الفعل التي أثارها مسلسله "ولد الغلابة"، الذي عُرض خلال شهر رمضان، قائلًا: "كان أسرع رد فعل شفته في حياتي، وكنت مستغربه في الأول، وناس مكنتش تعرفني وملهاش مصلحة معايا بتكلمني، والناس كانت مبسوطة بالمكالمة".

وأضاف "السقا" أن أغرب مكالمة تلقاها كانت من والدته، قائلا إنها غضبت منه بسبب مشهد وفاة النجمة صفاء الطوخي التي كانت تجسد دور والدته في المسلسل.

وتابع: "زعلت مني ولقتها راكبة فوق دماغي من الساعة 8 الصبح، وعيطت وانهارت".

السقا: أمي بكت وغضبت مني بسبب مشهد وفاة صفاء الطوخي في "ولد الغلابة"

وأشادت نادية السروجي، والدة الفنان أحمد السقا، بمسلسل "ولد الغلابة"، الذي عُرض خلال شهر رمضان، قائلة: "المسلسل عجبني كلهم عجبوني وكلهم عباقرة، ومحمد سامي مخرج هايل".

وأضافت "السروجي": "بكيت في مشهد وفاة صفاء الطوخي، وقلت لأحمد إنني شعرت أنه كان يتحدث إليّ وقتها".

وتابعت: "بخاف عليه جدًا لحد دلوقتي، وبتفرج زيي زي الجمهور، ومعرفش إيه المسلسل ولا إيه حكايته، ومسألتهوش لو كان هيقتل مي ولا لأ؟".

أما أحمد السقا، فشعر بالخجل من كلام والدته على الهواء، واستخدم "منديلاً"، مسح به وجهه، وقال: "أنا جبت ميّة من كل حتة".

والدة السقا: مشهد في "ولد الغلابة" أبكاني.. شعرت أن "أحمد" يتحدث لي

علق النجم أحمد السقا، على مقطع الفيديو الذي جرى تداوله، ويظهر فيه وهو يرقص بالعصا، في كواليس مسلسل "ولد الغلابة"، الذي عرض خلال شهر رمضان.

وقال السقا: "أحسن حاجة إنك تعمل الحاجة اللي بتحبها، حسيت إن كان على كتفي حمل وارتحت".

وأضاف أن موعد تصوير هذا الفيديو كان في الخامسة فجرًا، لافتًا إلى أنَّ هذا المسلسل يمثل نقلة كبيرة له.

أحمد السقا يتحدَّث عن رقصة "ولد الغلابة" في الخامسة فجراً

وجه النجم أحمد السقا، الشكر للفنان تامر حسني، بسبب ظهوره كضيف شرف في مسلسله "ولد الغلابة"، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

وقال: "أنا متشكر يا تامر، انت شاركت في مشهد قامت عليه فلسفة المسلسل كله، وبجد تامر وقف جنب أخوه وده المتوقع منه، وعمل المشهد 10 على 10".

وأضاف: "أنا أيضًا أحب المشاركة في الأعمال الغنية كضيف شرف وهذا شرف كبير".

كما أشار إلى أنه كان يتمنى أن يركب حصانًا، كما هو معتاد في أعماله الفنية، لكن طبيعة الشخصية لم تسمح بذلك.

وعن انحراف شخصيته "عيسى"، في المسلسل، قال "السقا"، إن كل ما مر به في المسسلسل، لا يمكن أن يبرر انحرافه، والدليل أنه عوقب على جرائمه في النهاية، بعدما ألقت الشرطة القبض عليه، ورد عليه مقدم البرنامج قائلًا: "لكن العقاب كان دقيقتين بس".

ليرد عليه السقا، ممازحًا: "قوم يا باشا هات الخرزانة واجلدني".

وأجرى النجم أحمد السقا، تمرين "الضغط"، على الهواء، وعلق "أديب": "لحد دلوقتي صحتك بتجيب ضغط؟!"، حيث قام بعد 11 "عدة"، على الهواء، ليطلب من "السقا"، الانتهاء من أداء التمرين.

وقال السقا: "رجعتنا لأيام زمان يا عمرو، مقدرش أعيش من غير رياضة".

بالفيديو أحمد السقا يؤدي 11 "عدة ضغط" على الهواء

قال النجم أحمد السقا، إنه يحضر للمشاركة في فيلم مع المخرج أحمد نادر جلال، والمؤلف محمد ناير، وإنتاج وليد صبري.

وأضاف أن الفيلم سيحمل اسم "العنكبوت"، مشيرًا إلى أن نوعية أفلام "الأكشن"، باتت تسيطر على السوق.

وتابع، أن السينما المصرية أصبحت تستخدم تقنية متقدمة ومتطورة للغاية، لافتًا إلى أن سيطرة أفلام "الأكشن" على سوق السينما في مصر لا تزعجه.

وعن منافسيه في مجال أفلام الأكشن، قال "السقا": "كلنا بنحب بعض، ومعنديش ضغينة تجاه أمير كرارة ولا أي حد، هو صاحب بيت، وممكن أدخل بيتنا ألاقيه بيتغدى عند والدتي، هو أطيب خلق الله، معندناش صراعات ولا غل، إحنا مش في حرب".

أحمد السقا يكشف عن فيلمه الجديد.. ويؤكد: معنديش ضغينة تجاه أمير كرارة