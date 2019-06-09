قال النجم أحمد السقا، إنه لم يقصد تشويه مدرسي مادة التاريخ في مسلسله "ولد الغلابة"، الذي عرض خلال شهر رمضان المنصرم.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "إحنا بنعمل دراما وحدوته، الحد الأدنى من متطلباتها المتعة والتسلية، كنا بنعمل فرجة، والدراما التلفزيونية مش زي السينما، لأن البطل فيها هو السرد، اللي بيقعد المشاهد قدام التلفزيون".

وتابع، أن المسلسل يهدف إلى القضاء على الاستروكس في مصر: "فرحان إني ربنا جعلني أحد الأسباب إننا نخلص على القصة دي في مصر تماما".