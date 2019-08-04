أديب عن حذف 8 ملايين من الدعم: "اللي عنده 7 عيال.. ليه الدولة تشيلهم؟"

انتقد الإعلامي عمرو أديب، الزيادة السكانية، خلال حديثه عن قرار وزارة التموين بحذف 8 ملايين مستفيد من دعم الخبز، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر".

وقال "أديب": "لما يكون عندي 6 أو 7 عيال، أدعم كم عيل؟!، أنا أشيلهم ليه؟!"، مناشدًا الدولة تحديد الدعم الموجه للأسر، حيث تؤثر كثرة الإنجاب بالسلب على مستوى حياة الكثير من الأسر.

وأضاف أن آخر 30 عامًا، شهدت إهدار الكثير من الأموال بسبب عدم ترشيد سياسات الدعم: "الفلوس ضاعت في المجاري وتموين مش لناس وبنزين لناس عندها 4 و5 عربيات، كل الفلوس دي كانت ممكن تبني مستشفيات ومدارس، ملايين ضاعت عشان كان فيه حد عاوز يسكت الناس وبس".

وواصل: "مش قادر أفهم يعني إيه ناس عندها القدرة إنها تدخل جامعات خاصة وتستفيد بالتعليم الحكومي المجاني، لو لم يتوقف هذا النزيف، مش هيكفينا مليون حقل ظهر".