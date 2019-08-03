وجَّهت دينا المقدم، محامية فتاة العياط، التي قتلت سائقًا دفاعًا عن الشرف بعد محاولته اغتصابها، الشكر والتقدير للإعلامي عمرو أديب، على الهواء بسبب متابعته المتتالية لمستجدات القضية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وقالت "المقدم"، إن الفتاة تم تجديد حبسها الاحتياطي في محكمة العياط، بعد قبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا، حيث إن المحكمة لم تقنع بالأدلة المقدمة للإفراج عنها على ذمة التحقيق، رغم كون هذه الأدلة منطقية جدًا وتنفي جميع التهم الموجهة للفتاة، وكذلك بطلان حالة التلبس، حيث إن فتاة العياط هي من جاءت للشرطة واعترفت بارتكاب الجريمة دفاعًا عن الشرف.

وأكدت المحامية أن التحقيقات ما زالت قائمة حتى الآن، وفي انتظار التقرير الرسمي للطب الشرعي والمعمل الجنائي، لأن هذين التقريرين هما الفيصل في براءة الفتاة، مؤكدة أن التقارير المبدئية ظهرت ولكن لم يرد للنيابة تقارير موثقة بشكل رسمي يمكن تقديمها للمحكمة، موضحة أن الفتاة في حالة هيستيرية للغاية، ووصلت لمرحلة أسوأ بكثير من السابق، ومنهارة نفسيا بشكل كبير.

وأوضحت المحامية أنها جلست مع الفتاة اليوم، والتي ذكرت لها تفاصيل موجعة للغاية، لم تستطع الفتاة سردها أمام النيابة، حيث إن ما ذكرته الفتاة لها قد يكون كلام امرأة لامرأة فقط، منتقدة عدم تحرك المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة للدفاع عن الفتاة حتى الآن، مؤكدة أن جميع تحريات النيابة وأقوال المتهمين الآخرين مطابقة لحديث الفتاة، فنحن أمام رواية حقيقية وأن الفتاة قامت بقتل السائق دفاعًا عن الشرف والنفس.

وتابعت: "أعتقد أن البنت مش بتكذب، وكانت بتدافع شرعًا عن نفسها"، مؤكدة أنها تثق تمام الثقة في القضاء المصري وفي نزاهته وعدالته، مناشدة وزير الداخلية وحقوق الإنسان بالوزارة بالنظر لعين الاحترام للفتاة، حيث إن الفتاة تعرضت لحالة إعياء شديدة تم استدعاء على إثرها الإسعاف، ثم نُقلت بعد ذلك بسيارة الترحيلات، مضيفة: "القضية لو طولت أو قصرت البنت هتطلع براءة".

عاجل.. رفض استئناف "فتاة العياط" واستمرار حبسها احتياطيا

وعن تصريحات محامي السائق القتيل والذي خاض في أعراض الفتاة، قالت: "أنا دلوقتي قدام اتنين موكلين عن أهل القتيل، أحمد مهران ومحمد زهران"، موضحة أن أحمد مهران ليس خصمًا في القديمة، وهو مدعٍ بالحق المدني ليس إلا، ومش من حقه المشاركة من البداية في القضية، وادعاءاته على الفتاة كاذبة وسرد تصريحات مغلوطة للغاية، وستقوم بمحاسبته بالقانون فور براءة الفتاة.

وأكدت أن المحامي الثاني محمد زهران لم يسرد بأي لفظ تجاه الفتاة، مؤكدة أن مهران لم يحصل على نسخة من التحقيقات ولا يعرف أي شيء، مضيفة: "هو كل ما أكون عاوز اتشهر أروح ماشي عكس التيار، التيار قدامي هو الورق وتقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي"، موضحة أنها أخطرت المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وقدمت بلاغا لنجدة الطفل وحتى الآن لم يتواصل معها أي شخص، مؤكدة أنها تجرم ببراءة موكلتها.

قررت محكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس الطفلة "أميرة أحمد رزق"، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معها بتهمة قتل سائق الميكروباص، الذى اتهمته بالشروع فى اغتصابها، وذلك لاستكمال تحقيقات النيابة، ولعدم ورود التقارير الفنية حتى الآن.

ودفع المحاميان حسن شومان ودينا المقدم ببطلان أمر الحبس الاحتياطي لعدم نظر الطعن عليه في موعده القانوني الوجوبي خلال 48 ساعة، وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، والتمسك بطلب استماع مبرارت النيابة في مد الحبس الاحتياطي، وعدم توافر الأدلة الكافية التي تبرر الحبس الاحتياطي، ووجود أدلة نافية كافية لدرء الاتهام الباطل المنسوب للمتهمة، لكن المحكمة رفضت الاستئناف.

وواجهت محكمة جنوب الجيزة، الفتاة "أميرة" المعروفة إعلاميا بفتاة العياط باتهامها بقتل السائق فانهارت من البكاء أمام المحكمة واعترفت بتسديد عدة طعنات له بسكين بعدما حاول اغتصابها.

وأجلت محكمة جنوب الجيزة، جلسة نظر استئناف لليوم بسبب تعذر نقل المتهمة من محبسها الخميس الماضي، وأخطرت أجهزة الأمن المحكمة بتعذر نقل الفتاة إلى مقر محكمة جنوب الجيزة لدواع أمنية.

كان قاضي المعارضات قد أمر بتجديد حبس أميرة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل السائق بالسكين، فيما تقدمت دينا المقدم محاميتها، باستئناف على القرار، وحددت المحكمة جلسة اليوم لنظره إلا أن المحكمة قررت تأجيله لتغيب المتهمة.