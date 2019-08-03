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وزير المالية: تسخير إمكانيات الدولة لإنجاح منظومة التأمين الصحي

وزير المالية: تسخير إمكانيات الدولة لإنجاح منظومة التأمين الصحي

خالد أبو بكر يجري نموذج محاكاة عن الملف الاقتصادي على الهواء مباشرة

خالد أبو بكر يجري نموذج محاكاة عن الملف الاقتصادي على الهواء مباشرة

أديب عن حذف 8 ملايين من الدعم: "اللي عنده 7 عيال.. ليه الدولة تشيلهم؟"

أديب عن حذف 8 ملايين من الدعم: "اللي عنده 7 عيال.. ليه الدولة تشيلهم؟"

في ذكرى ميلاده الـ96.. البابا شنودة "الثائر السياسي"

في ذكرى ميلاده الـ96.. البابا شنودة "الثائر السياسي"

هل يساهم حذف الطفل الثالث من "التموين" في مقاومة الزيادة السكانية؟

هل يساهم حذف الطفل الثالث من "التموين" في مقاومة الزيادة السكانية؟

شهدت سقوط ضحايا.. إل باسو أكبر مدن تكساس والأقرب لجدار المكسيك

شهدت سقوط ضحايا.. إل باسو أكبر مدن تكساس والأقرب لجدار المكسيك

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في حال استكتاب طالبة الـ7%.. خطوات تعامل الطب الشرعي مع أوراقها

راتب 15 ألف جنيه وسيارة واستهلاك موبايل.. معايير الحذف من الدعم التمويني

راتب 15 ألف جنيه وسيارة واستهلاك موبايل.. معايير الحذف من الدعم التمويني

كيلو البلدي بـ110 والسوداني بـ85.. أسعار اللحوم في منافذ "الزراعة"

كيلو البلدي بـ110 والسوداني بـ85.. أسعار اللحوم في منافذ "الزراعة"

"الأرصاد" تناشد المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة: الرطوبة مرتفعة

"الأرصاد" تناشد المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة: الرطوبة مرتفعة

حتى نهاية أغسطس.. خطوات التظلم على الحذف من بطاقات التموين

حتى نهاية أغسطس.. خطوات التظلم على الحذف من بطاقات التموين

بعد أول عقد قران به.. المأذون الإلكتروني أسرع ويحد من زواج القاصرات

بعد أول عقد قران به.. المأذون الإلكتروني أسرع ويحد من زواج القاصرات

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