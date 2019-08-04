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هدية الحكومة للمواطنين في العيد

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"زي أفلام الأكشن".. سطو مسلح من 6 متهمين على محطة بنزين في الجيزة

"زي أفلام الأكشن".. سطو مسلح من 6 متهمين على محطة بنزين في الجيزة

انتهاء تعقيم قطارات عيد الأضحى للقضاء على الفئران والحشرات

انتهاء تعقيم قطارات عيد الأضحى للقضاء على الفئران والحشرات

حملات شعبية لمواجهة هجمات"الطريشة" فى التجمع الخامس: ربوا كلاب وازرعوا شيح

حملات شعبية لمواجهة هجمات"الطريشة" فى التجمع الخامس: ربوا كلاب وازرعوا شيح

"هو نسناس وقردين".. "بيطري أسوان" يرد على انتشار الحيوانات بالشوارع

"هو نسناس وقردين".. "بيطري أسوان" يرد على انتشار الحيوانات بالشوارع

اليوم.. وزيرة الاستثمار توقع اتفاقيات جديدة لتمويل القطاعات التنموية

اليوم.. وزيرة الاستثمار توقع اتفاقيات جديدة لتمويل القطاعات التنموية

بسبب عيد الأضحى.. صرف المعاشات غدا

بسبب عيد الأضحى.. صرف المعاشات غدا

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في حال استكتاب طالبة الـ7%.. خطوات تعامل الطب الشرعي مع أوراقها

راتب 15 ألف جنيه وسيارة واستهلاك موبايل.. معايير الحذف من الدعم التمويني

راتب 15 ألف جنيه وسيارة واستهلاك موبايل.. معايير الحذف من الدعم التمويني

كيلو البلدي بـ110 والسوداني بـ85.. أسعار اللحوم في منافذ "الزراعة"

كيلو البلدي بـ110 والسوداني بـ85.. أسعار اللحوم في منافذ "الزراعة"

"الأرصاد" تناشد المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة: الرطوبة مرتفعة

"الأرصاد" تناشد المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة: الرطوبة مرتفعة

حتى نهاية أغسطس.. خطوات التظلم على الحذف من بطاقات التموين

حتى نهاية أغسطس.. خطوات التظلم على الحذف من بطاقات التموين

بعد أول عقد قران به.. المأذون الإلكتروني أسرع ويحد من زواج القاصرات

بعد أول عقد قران به.. المأذون الإلكتروني أسرع ويحد من زواج القاصرات

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