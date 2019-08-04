قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التأمين الصحي الشامل والتغطية الصحية حدث قومي واستراتيجي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في بداية الفترة الرئاسية الثانية له، حيث إن التعليم والصحة على رأس أولويات الدولة في الوقت الحالي.

وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "MBC مصر"، أنه تم تطبيق المنظومة بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد، وتم تسخير لها كل إمكانيات وقدرات الدولة بما فيها وزارة المالية، حيث إن كل الوزارات داعمة لهذا الحلم الذي انتظره الشعب المصري منذ 20 عامًا.

وأكد وزير المالية أن الدولة تسعى لتوفير تغطية صحية للمواطنين بجودة عالية تحميهم من الخطر المالي عند المرض، مضيفًا: "دي من أكتر الحاجات المقلقة لأي مواطن مننا في حالة المرض مش قادر يحصل على علاج".

وتابع: "هذا النظام بالتطبيق التجريبي وبدأ التطبيق الفعلي سيكون منظومة نجاحة وسيمتد للمحافظات".