أعلنت وزيرة خارجية أستراليا، ليندا رينولدز، أن حكومة بلادها تدرس بجدية طلب الولايات المتحدة انضمام أستراليا لتحالف دولي في الخليج لحماية السفن من إيران، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وأكدت رينولدز، أنه بعد المشاورات الأمنية السنوية بين وزراء خارجية ودفاع أستراليا والولايات المتحدة، والقلق البالغ من التوترات المتصاعدة في المنطقة، وحوادث استهداف الملاحة في الخليج، جاء الطلب الأمريكي بالانضمام للتحالف، والقرار النهائي بشأنه لم يتخذ بعد.

وأوضحت أن الحكومة الأسترالية ستتخذ هذا القرار انطلاقا من مصالحها السيادية.