واصل وعاظ وواعظات الأزهر الشريف بمحافظة الأقصر، استقبال أفواج الحجاج بمطار الأقصر قبيل سفرهم وشرح المناسك لهم، والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة.

وأوضح الشيخ محمود محمد السيد مدير إدارة التوجيه بوعظ الأقصر، أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالتواصل المباشر مع الحجاج قبل السفر واستخدام الأساليب الميسرة في توضيح وشرح المناسك لهم.

وأشار الشيخ عمر أبو خليل مدير الدعوة، إلى أن مهمتهم شرح مناسك الحج وتوضيح أركانه ومبطلاته، والسنن المستحبة فيه، إلى غير ذلك مما يحتاج إليه الحاج خلال هذه الرحلة من الإحرام وحتى العودة إلى موطنه.

وشارك كل من الشيخ مدحت عبدالستار، والداعية سمر محمد حسَّان، في توزيع الكتب الخاصة بأمور الحج والمناسك، وتوضيح ما يخص المرأة من توجيهات دينية طوال هذه الرحلة المباركة.