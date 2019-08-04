بالأسماء.. حركة تنقلات موسعة بين ضباط الشرطة في البحيرة

اعتمد اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، اليوم، حركة تنقلات الداخلية لضباط الشرطة بأقسام ومراكز الشرطة ورؤساء فروع البحث الجنائي بنطاق المديرية.

وشملت الحركة تعيين العقيد محمد سمير، رئيسا لقسم مباحث الأموال العامة بالمديرية، والعقيد محمد حمودة، رئيسا لإدارة تنفيذ الأحكام، والعقيد حازم خيري عبادة، وكيل فرع البحث الجنائي بالنوبارية، والمقدم محمد حنفي خالد، مفتش مباحث إيتاي البارود وشبراخيت والرحمانية، والعقيد عبد القوي عمرو، رئيسا لفرع البحث الجنائي بكفر الدوار، والعقيد هاني صبحي، مفتش مباحث حوش عيسي، والعقيد إيهاب المساع، رئيس فرع البحث الجنائي بكوم حمادة وبدر، والعقيد حسن قاسم، مفتش مباحث دمنهور، والعقيد حازم الشيخ، رئيس فرع البحث الجنائى بالنوبارية، والمقدم محمد أبو غزالة، مفتش مباحث بدر، والمقدم حسام أبو وافية، رئيس قسم الأدلة الجنائية بالمديرية، والمقدم حسام البدري، رئيسًا لمباحث قسم الآداب، والمقدم حسام عبده، رئيسًا لقسم المخدرات.

وضمت الحركة، تعيين المقدم ماجد الحبشي، رئيسًا لمباحث قسم شرطة دمنهور، والرائد أحمد الشرقاوي، رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور، والرائد أحمد حمدي، رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، والرائد محمود قاسي، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار، والرائد محمود الشرقاوي، رئيس مباحث شرطة رشيد، والرائد إسلام السعدني، رئيس مباحث مركز شرطة إيتاي البارود، الرائد مصطفى أبو الريش، رئيس مباحث مركز شرطة شبراخيت، والرائد حامد الأشلم، رئيس مباحث مركز شرطة الرحمانية، والرائد كريم الخولي، رئيس مباحث مركز شرطة المحمودية، والرائد عمر عرفات، رئيس مباحث مركز شرطة كوم حمادة، والرائد محمد معوض زايد، رئيس مباحث مركز شرطة بدر، والرائد محمد الديب رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات، والرائد محمد عطية، رئيس مباحث مركز شرطة حوش عيسى، والمقدم أحمد سمير، رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، والرائد محمود يونس، رئيس مباحث قسم شرطة غرب النوبارية، والرائد محمد رسلان، رئيس مباحث مركز شرطة وادي النطرون، والرائد أحمد المسيري، رئيس مباحث مركز شرطة إدكو.