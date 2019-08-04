قالت الإعلامية ريهام سعيد، إن أول مكالمة تليفونية تلقتها في بداية مرضها كانت غريبة للغاية وكانت من الفنان أمير كراره، وذلك خلال مقطع فيديو نشرته الإعلامية على صفحتها بموقع "يوتيوب"، حيث ذكرت أنها تعرف كراره منذ أيام الجامعة عندما قابلته عند المخرج طارق نور، أثناء عمله في إعداد برنامجه "مين بيقول الحق"، وبعدها لم تر كراره مرة ثانية لفترة طويلة.

ووجهت سعيد، رسالتها إلى أمير كراره: "انت بجد باشا مصر، مش علشان عملت مسلسل قوي ولا عشان كل أعمالك محترمة ولا عشان تعبت على ما وصلت، ولا عشان انت اتصلت بيا وأنا مريضة، بس عشان فعلا انت إنسان أبيض من جوه وجميل أوي ، وأنا بحبك"، موضحة أنها لم تطلب منه أبدًا أن تشارك معه في أي عمل فني، كما أنه لم يطلب منها قط علاج أي حالة من الحالات المرضية.

وتابعت: "مفيش مرة ‏قابلتك في مصر ولا برا مصر، ما سلمتش عليا بمنتهى الاحترام"، موضحة أن أمير كراره تواصل معها هاتفيًا للاطمئنان عليها قبل إعلانها عن مرضها، ولم تعلم حتى الآن الشخص الذي أبلغه بمرضها، بل أصر على أنه يحضر رقمها ويتواصل معها.

وواصلت: "كان عطوفًا معي ومكالمته حسستني إن الدنيا لسه بخير، وإصراره للاطمئنان عليا دون علمه إن كنت سأعود لعملي أم لا".