كشف الدكتور حسام فودة، أستاذ ورئيس وحدة جراحة تجميل الوجه قسم الأنف والأذن بكلية الطب بجامعة الإسكندرية، والمعالج للإعلامية ريهام سعيد، تفاصيل علاجها، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صبايا"، مع ريهام سعيد، الذي يُعرض على شاشة "الحياة".

حيث ذكر فودة، أن الإعلامية كانت تُعاني من احمرار وتورم بالأنف، وكان يريد التعرف هل الاحمرار ناتج من الالتهاب أم من صديد بالأنف، موضحًا أنه قام بفتح جزء من أنفها بمقص ومشرط ووجد أن هناك التهاب صديدي في الأنف، ووصل هذه الالتهابات إلى الغضاريف بالأنف، وكان لازمًا عليه أن يقوم بفتح أنفها بشكل أكبر.

وأشار أستاذ ورئيس وحدة جراحة تجميل الوجه قسم الأنف والأذن بكلية الطب بجامعة الإسكندرية، إلى أنه عقد العزم على إزالة كل غضاريف الأنف الخاص بالإعلامية، والانتظار مدة 6 أشهر من أجل زرع غضاريف جديدة والتأكد من أن الغضاريف الجديدة تعمل بشكل طبيعي.

وتابع: "كان شكل الأنف مشوه بطريقة أقل ما يكمن قوله أنها طريقة بشعة، مكنش ينفع نسيبها بالمظهر ده، خدنا غضاريف من الأذنين وزرعناها في الأنف وكان الاحتمال إنها تكون على قيد الحياة كان 1% فقط، قمنا بزراعة غضاريف من الأذنين للأنف، واستمر في إعطائها مضادات حيوية قوية أربعة أيام، عشان نمنع تلوث الغضاريف الجديدة".

وواصل: "كنت بشوفها كل أسبوع والثاني، معجزة إنها عاشت وشكل الأنف لم يتشوه، المريض نفسه بيكون في حالة هستيرية كان لازم نعالجها نفسيا وعضويًا في وقت واحد، أنا منعتها تخرج من البيت أو تشوف ناس، لأن المسألة بالنسبة لي حياة أو موت لو فقدنا الغضاريف الجديدة، هي مشيت على التعليمات بالضبط، كان ما بينا واتس أب طول الوقت، قالتلي أنا عمري ما هطلع في البرنامج تناي، وأنا راهنت وقولتلها هتطلعي".