أخبار ماتفوتكش.. انفجار بمحيط معهد الأورام والسيسي يتلقى اتصالا هاتفيا

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

"19 قتيلا وكيس أشلاء".. القصة الكاملة لانفجار محيط معهد الأورام

تعرض محيط معهد الأورام بالمنيل لانفجار مدوٍ مساء أمس الأحد، وكشف مصدر أمني، أنه مساء أمس الأحد، وحال سير إحدى السيارات الملاكي المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بعدد 3 سيارات، الأمر الذي أدى لحدوث انفجار نتيجة الاصطدام، ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

النائب العام يكلف نيابة جنوب القاهرة بالتحقيق في حادث معهد الأورام

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني وإجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.

السيسي يتلقى اتصالا من ماكرون لبحث الملفات الإقليمية المشتركة

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا أمس من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وشهد الاتصال استعراض عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الوضع في ليبيا، حيث أكد الرئيس موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، ورفض كل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.

خلال 12 ساعة: 29 قتيلاً فى حادثى إطلاق نار بالولايات المتحدة

قُتل تسعة أشخاص جراء إطلاق نار فى دايتون بولاية أوهايو الأمريكية، وفق ما أعلنت الشرطة فى وقت مبكر اليوم، وكتبت الشرطة على «تويتر» أن «مطلق النار قُتل، وهناك تسعة قتلى أيضاً، ونُقل 16 شخصاً على الأقل إلى المستشفيات مصابين بجروح»، بعد مرور 12 ساعة فقط من إطلاق مسلح النار فى أحد المتاجر بمدينة «إلباسو» بولاية تكساس، ما أسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة 26 آخرين.

"العنصرية تتعالى ضد السوريين".. كاتب تركي: أردوغان أشعل الأزمة ويتهرب من عواقبها

أكد الكاتب والمحلل السياسي التركي جنكيز أكتار أنه في الآونة الأخيرة بدأت المشاعر العنصرية والطائفية ونداءات "الترحيل" والطرد" بل "المذبحة" و"الإعدام" تتعالى تجاه اللاجئين في تركيا، وأضاف أكتار خلال مقال نشرته صحيفة "أحوال" التركية، أن السلطة السياسية والمعارضة في تركيا، على حد سواء، أخذتا تتحدثان دون استحياء عن ضرورة الشروع في الترحيل الجماعي، كما أن نظام أنقرة يتفوّه عن جمع اللاجئين لديه في المحافظات الحدودية لإنشاء منطقة عازلة أو إرسالهم قسريا إلى مناطق الحروب والصراع في سوريا، كما كان الحال في العصور الوسطى.

اليوم.. بدء صرف المعاشات المحولة على البريد والبنوك

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدا، صرف معاشات شهر أغسطس، وذلك للمعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي لـ3.37 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 6.24 مليار جنيه، كما تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك لـ1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 4.34، ليصبح غداً أيضاً بدلاً من اليوم العاشر من شهر أغسطس، نظرا لتزامن موعد الصرف مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

بعثة الحج المصرية: حجز 61 حاجا في المستشفيات ووفاة 3

قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة المصرية للحج، إن البعثة الطبية المصرية لوزارة الصحة فتحت 33 عيادة في مكة المكرمة و4 عيادات في المدينة المنورة، والتي استقبلت 28 ألف حالة من الحجاج، منهم 61 حاجا تم حجزهم بالمستشفيات، لتتلقى 36 حالة العلاج، بينما تم الإفراج عن البقية.

"صيادلة القاهرة": كل صيدليات مصر آمنة وتخضع للتفتيش الدوري

قال الدكتور عمرو مغربي، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، إن كل صيدليات مصر آمنة تماماً، وهناك تفتيش يتم بصفة دورية على الأقل على 300 صيدلية يومياً، وأضاف "مغربي" لـ"الوطن"، أن التحذير الذي يتداول حالياً على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم التعامل مع إحدى الصيدليات الكبرى، لا علاقة لنقابة الصيادلة به.

اسئتناف عرض "3 أيام في الساحل" و"الملك لير" خلال عيد الأضحى

يستأنف مسرح "cairo show" عرض مسرحيتي "الملك لير" للفنان يحيى الفخراني و"3 أيام في الساحل" للفنان محمد هنيدي بالقاهرة بدءا من ثاني أيام عيد الأضحى، يأتى ذلك بعد النجاح الكبير، الذي حققه العرضان المسرحيان في السعودية رافعان شعار "كامل العدد"، حيث شاركا بموسم جدة الفني الثقافي وحققا إقبالا جماهيريا غير مسبوق.

التفاصيل الكاملة.. الزمالك يقترب من رامون دياز.. ومدرب مدغشقر في الصورة

دخل نادى الزمالك فى المرحلة الأخيرة من التفاوض مع المدير الفنى الجديد، الذى يقود الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفاً لخالد جلال، الذى أُقيل عقب الخسارة من الأهلى، وفقدان الدورى الممتاز، وعقد أمير وأحمد مرتضى، نجلا رئيس الزمالك، جلسات مع ثلاثة مدربين فى فرنسا، بداية من البوسنى وحيد خليلوزيتش، المدير الفنى الأسبق لمنتخب الجزائر، الذى رحل عن تدريب فريق نانت الفرنسى منذ أيام، حيث أبدى المدير الفنى مغالاته فى الطلبات المالية، علاوة على تفضيله المفاوضات مع المنتخب المغربى أولاً قبل التفاوض مع الزمالك.