تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، اليوم، من السيطرة على حريق هائل نشب بدراجة نارية "توك توك" بطريق "السنطة – الجعفرية"، قبل امتداد النيران إلى المنازل.

كان اللواء محمود حمزة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من قوات الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد باندلاع النيران بدراجة بخارية "توك توك" بطريق "السنطة - الجعفرية" أمام قرية أبو الجهور بمركز السنطة.

كما جرى الدفع بسيارة إطفاء، والسيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح أو سقوط مصابين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .