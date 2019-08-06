أفادت وكالة "رويترز" في نبأ لها، إغلاق محطة قطارات في لندن بسبب تهديد أمني.

وكانت هيئة النقل في العاصمة البريطانية لندن، كشفت الأربعاء الماضي، أنه تقرر إغلاق محطة نورث جرينتش لقطارات الأنفاق موقتا بسبب الازدحام، وذلك بعد إبلاغ الركاب في المحطة بمغادرتها لحالة طوارئ لم تحددها.

وقالت متحدثة باسم الهيئة: "هذا إجراء للسيطرة على الحشود"، وأدى تعطل قطار في محطة كناري وارف إلى توقف خط يربط منطقة كناري وارف المالية بوسط لندن.

وذكرت هيئة النقل، أن محطتي كناري وارف ووترلوو، محطتان رئيسيتان فرضتا قيودا على دخول الركاب بسبب الازدحام.