استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، مديرة المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، عواطف اليتامى.

,أشاد الإمام الأكبر بجهود المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية ورعايته للعديد من الأعمال الإنسانية في مصر، مؤكدًا أن العمل الخيري يجب أن يراعي الاحتياجات الحقيقية للمجتمع وفي مقدمتها الرعاية الصحية والتعليمية لغير المقتدرين، وكفالة الأسر الأشد فقرًا.

من جانبها، أعربت مديرة المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية عن شكرها لدعم الإمام الأكبر لعمل المكتب، مضيفة أن بيت الزكاة والصدقات المصري الذي يرأسه الإمام الأكبر أصبح خلال فترة قصيرة واحدًا من أهم مؤسسات العمل الخيري، وتمكن من رعاية عشرات الآلاف من الأسرة المحتاجة وعلاج الآلاف من المرضى على قوائم الانتظار.