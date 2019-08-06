أعلنت قيادات قوات أمن الحج جاهزيتها لتحقيق أمن وسلامة الحجاج خلال موسم حج هذا العام، حيث إن جميع المؤشرات الأمنية لموسم الحج حتى هذه اللحظة إيجابية، وأن الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم الحج استكملت للوصول إلى موسم مميز، وهذا ما أعلنه قائد قوات أمن الحج اللواء سعيد بن سالم القرني.

وأوضح القرني، أن هناك خطط مساندة تتمثل في خطة إدارة مركز القيادة والسيطرة والمتابعة الجوية، موضحا أن هذه الخطط تتمثل هذه في المراقبة الفنية التلفزيونية، وكذلك العنصر البشري المتمثل في القوات الأمنية المنتشرة في كافة جزء من أنحاء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والطرق الرابطة بين مكة والمدينة، حسبما ذكرت وكالة "واس" السعودية.

وتبلغ عدد الكاميرات الموجودة في المشاعر المقدسة والحرم المكي أكثر من 5 آلاف كاميرا توفر تغطية شاملة لكل موقع يمر عليه الحجاج، كما أن مركز القيادة والسيطرة في الأمن العام مجهز بأحدث التقنيات لنقل أدق التفاصيل للقيادات الميدانية، حسبما ورد في تقرير مصور عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية.

بينما قال نائب قائد قوات أمن الحج لشئون المسجد الحرام اللواء محمد بن وصل الأحمدي، أن خطة أمن المسجد الحرام تقوم على ثلاثة محاور، تتمثل في المحور التنظيمي لإدارة حركة الحشود ومراقبتها وتفتيتها إلى كتل بسيطة لتسهيل حركة المعتمرين وسهولة وصولهم إلى المسجد الحرام، بالإضافة إلى المحور الأمني الهادف إلى الحفاظ على أمن وسلامة الحجاج والمحور الإنساني لمساعدة كبار السن والمرضى والأطفال والتائهين.