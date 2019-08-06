"بيطري الفيوم": ذبح الأضحية لخدمة المواطنين في عيد الأضحى بالمجان

وفرت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، عددًا من المجازر ونقاط الذبيح، للذبح مجاناً لأضاحي المواطنين، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لتخفيف العبء عن كاهلهم، مع التوعية بكيفية اختيار الأضاحي طبقًا للمواصفات والشروط، وأفضل الأساليب لحفظ اللحوم.

وقال الدكتور محمد عقل، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، إن المديرية وفرت عدداً من المجازر ونقاط الذبيح لذبح الأضاحي مجاناً خلال أيام عيد الأضحى المبارك للمواطنين، شملت مراكز المحافظة المختلفة، وتم توفير مجزر العزب، ونقطة ذبيح اللاهون، ونقطة ذبيح هوارة المقطع، ونقطة ذبيح العدوة بمركز الفيوم، وبمركز أبشواي مجزر أبشواي، ونقطة ذبيح طبهار، ونقطة ذبيح العجميين.

وأوضح أنه تم تخصيص مجزر إطسا ونقطة ذبيح منية الحيط بمركز إطسا، وفي مركز سنورس، تم تخصيص نقاط ذبيح فيديمين، وترسا، ومطرطارس، وسنهور القبلية، ومجزر طامية بمركز طامية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم.

وأشار إلى أن عدد من الجمعيات الأهلية تتولى الذبيح مجاناً خلال الفترة نفسها، ويتم توفير أماكن بمجزر العزب لجمعية مصر الخير ثاني وثالث أيام العيد، ولجمعية صلاح الدين الأيوبي أول وثاني وثالث أيام العيد، وفي مجزر إطسا ونقطة ذبيح فيديمين لجمعية مصر الخير ثاني أيام العيد، وفي مجزر أبشواي لجمعية مصر الخير ثانِ أيام العيد، ولجمعية الأورمان ثانِ وثالث ورابع أيام العيد، من أجل منع ظاهرة الذبيح خارج المجازر ونقاط الذبح، ومنعاً لتعرض اللحوم للتلوث.

وأكد أن ذلك شريطة ألا يكون الحيوان مجهداً أو قادم من سفر بعيد، ويجب إراحة وتهدئة الأضحية لمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل الذبح، والعمل على شطف الأضحية عقب الذبح والسلخ وتركها في مكان جيد التهوية، وتبريد اللحوم لمدة من 5 إلى 6 ساعات على الأقل، حتى لا تحدث عمليات التيبس للحوم.

وتابع أنه يجب على المواطنين مراعاة نوعيات أختام الذبائح التي تعبر عن جودة وسن الذبيحة، بحيث يكون الختم الدائري للذبائح أقل من 5 سنوات، والختم السداسي لأكثر من 5 سنوات، ويكون لون الختم الأحمر للحوم البلدية والختم البنفسجي للحوم المستوردة.

يذكر أنه يتم التنسيق بين العديد من الجهات لتشكيل فرق عمل ونوبتجيات وحملات تفتيش ومتابعة بشكل مكثف خلال أيام الأعياد حفاظاً على صحة المواطنين وضبط الأسواق الأسعار.