كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المرحلة الرابعة للمستبعَدين من البطاقات التموينية تستهدف 300 ألف بطاقة تموينية غير مستحقة للدعم، وفقاً لمحدّدات لجنة العدالة الاجتماعية، التى تتضمن الأسر التى تستهلك كهرباء بقيمة 1000 كيلووات فأكثر شهرياً، أو لديها أكثر من 3 سيارات «ملاكى»، أو لديها قيمة مضافة بأكثر من 200 ألف جنيه، أو تدفع ضرائب أكثر من 100 ألف، أو لديها سيارة فارهة موديل أحدث من 2013.

كما تشمل القائمة الأسر التى تملك حيازة زراعية بأكثر من 15 فداناً، أو تسدد جمارك «صادرات وواردات» بأكثر من 100 ألف جنيه، أو تستهلك خدمات موبايل بأكثر من 800 جنيه شهرياً، ومصاريف دراسية بأكثر من 50 ألف جنيه أو الأسرة التى بها من يعمل فى وظائف عُليا بالحكومة، ويزيد مرتبها على 15 ألف جنيه شهرياً.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن جميع التظلمات التى تستقبلها الوزارة من خلال الموقع الإلكترونى يجرى فحصها للتأكد من صحتها، مؤكدة أن التظلمات ما زالت مستمرة على الموقع الإلكترونى للمستبعَدين فى المرحلة الرابعة، وفقاً لمؤشرات الاستبعاد حتى نهاية أغسطس الحالى.

وحسب المصدر، من المفترض أن ينظر مجلس الوزراء، الأسبوع الأول من سبتمبر، فى مصير موعد إضافة المواليد من عدمه على بطاقات التموين، حيث سيجرى النظر إلى الأعداد المحذوفة بشكل نهائى من قاعدة البيانات من فئة «غير المستحقين»، واختيار الفئات الأكثر احتياجاً التى تحتاج إضافة مواليدها، ووقتها سيجرى إعلان موعد الإضافة وعدد المواليد المستحقين للإدراج فى منظومة الدعم.