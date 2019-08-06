كشف مصدر مسئول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر عن أن جميع مقاعد أولى رحلات قطارات عيد الأضحى، التى انطلقت اليوم، كاملة العدد، مشيراً إلى أن الحجوزات مستمرة، وأن جميع القطارات جاهزة لنقل جميع المسافرين لقضاء إجازة العيد مع أسرهم، موضحاً أنه تم تجهيز وصيانة 24 قطاراً إضافية، بالإضافة إلى أخرى عاملة طبقاً لجداول التشغيل اليومى، حيث خصصت نحو 317 ألفاً و947 مقعداً إضافياً لاستيعاب جميع المسافرين.

"مصدر": 284 كاميرا مراقبة بمحطتَى مصر والجيزة تتيح للفنيين التدخل السريع لمواجهة أى أعطال

وقال «المصدر»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن القطارات العاملة طبقاً للتشغيل اليومى والقطارات الإضافية ستقل نحو مليون و500 ألف مواطن يومياً، مؤكداً أن هناك إجراءات أمنية مشددة على مداخل ومخارج وعلى أرصفة المحطات الرئيسية لتوفير الحماية الأمنية للركاب والعاملين، مضيفاً أن هناك نحو 284 كاميرا مراقبة بمحطتَى مصر برمسيس والجيزة تغطى المحطتين من الداخل والخارج، حيث تتيح للفنيين التدخل السريع لمواجهة أى أعطال ومراقبة الخدمة وأداء العاملين بالمحطات وحماية المواطنين.

وأضاف المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن حركة مسير القطارات فى أول أيام رحلات قطارات العيد على جميع خطوط السكة الحديد تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد أى أعطال.

وقال «رسلان»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن «الهيئة تواصل العمل على تنفيذ تطوير البنية التحتية لمنظومة السكة الحديد، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات والاتصالات ووحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان ورفع كفاءة وتحسين مستوى المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونياً وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتجديد أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة»، لافتاً إلى أنه تم الدفع بنحو 20 عربة مطورة تم إعادة تأهيلها لنقل ركاب الدرجة الثالثة خلال رحلات عيد الأضحى، موضحاً أن الهيئة نجحت فى مواجهة السوق السوداء.

وقالت وزارة النقل إنها تولى أهمية كبيرة لرفع كفاءة البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية، من أهمها مشروعات تجديد الخطوط بما يحافظ على سلامة مسير القطارات.

وأكدت الوزارة، فى بيان اليوم، أن أعمال التجديدات والصيانة للخطوط ستسهم فى تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتعظيم دور الهيئة بنقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء على الطرق، مشيرة إلى أهمية توفير قطع الغيار الأصلية من مصانعها العالمية مع توريد الماكينات الحديثة والاستمرار فى برنامج رفع الكفاءة والصيانة المستمرة لكافة المعدات بما ينعكس إيجابياً على أعمال تجديد وصيانة السكة والاهتمام المستمر بتدريب العاملين بالشركة على أحدث أنواع التكنولوجيا.

وصدّقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى 2108 وقائمة المركز المالى وعلى تقريرَى مراقب الحسابات للجهاز المركزى للمحاسبات، واستعراض إيرادات الشركة التى بلغت 155.454 مليون جنيه، فى عام 2018 مقابل 120 مليون جنيه فى عام 2017، وكذلك تحقيق صافى ربح قدره 23 مليون جنيه عام 2018 مقابل 8.5 مليون جنيه عام 2017، كما تم عرض الموازنة المالية التخطيطية لأنشطة الشركة لعام 2019، وعرض الخطة المستقبلية لتطوير الشركة.

وفى اتجاه آخر، وقعت الهيئة القومية للأنفاق اتفاقية عقد لتقديم خدمات الصيانة لـ6 قطارات للخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة الكبرى لمدة 8 سنوات صيانة، وعدد 1 عَمرة شاملة مع شركة هيونداى روتيم الكورية، كما تم توقيع اتفاقية عقد لتقديم خدمات الصيانة لعدد 2 جرار للخط الثانى لمترو الأنفاق لمدة 8 سنوات صيانة و1 عَمرة شاملة مع شركة سوكوفير الفرنسية.