قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث بوزارة الصحة، إن جميع أنواع العلاج التي يحتاجها مرضى السرطان بالمستشفيات متوفرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين على شاشة "النهار"، أن أرصدة الدم بالمستشفيات كافية، مشيرا إلى أن هناك مخزونا استراتيجيا للبنك الدولي الإقليمي، ومن يريد التبرع أهلا به.

ولفت إلى أن حالة المصابين جراء انفجار معهد الأورام الموجودين بالمستشفيات مستقرة، مشيرا إلى أن المصابين الـ 18 يتلقون العناية اللازمة، "منهم 2 في حالة حرجة والباقي في تحسن مستمر".

وأكد أنه جرى نقل 78 مريضا كانوا محجوزين بمعهد الأورام لمستشفيات معهد ناصر ودار السلام، ومتوفر بهم الأدوية التي يحتاجها مريض الأورام، وكذلك الأساتذة المتخصصين داخل المستشفيين، مشيرا إلى أن المرضى يقدم لهم أفضل رعاية طبية.

وأوضح أن كل المستشفيات المحيطة بمعهد الأورام قادرة على استيعاب كل الحالات المرضية.

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، نتج عن سيارة تحمل متفجرات، بشارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ20 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

بدوره، تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي، متمنيًا الشفاء للمصابين، متوعدًا بمواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.