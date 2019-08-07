تستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر بشكل تجريبي بنهاية العام الجارى، بالتعاون مع شركات المحمول الأربعة العاملة في السوق المصري.

وقال مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن العمل على إطلاق تجارب الجيل الخامس بدأ قبل أكثر من عامين بالتعاون مع شركات المحمول الاربعة، مشيرا الى أن عدد من شركات المحمول وقعت اتفاقيات مع العديد من شركات البنية التحتية لتعزيز قدرات شبكة الجيل الرابع، والاستعداد لتشغيل خدمات الجيل الخامس، ومن المتوقع إطلاق الخدمة بشكل تجريبي قبل نهاية العام الجاري.

وأشار المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن "المصرية للاتصالات"، وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "هواوي"، ضمن خطتها لتطوير شبكتها باستخدام أحدث التقنيات، بهدف تهيئة شبكة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الجيل الخامس، وستعمل الشركتان على القيام بتجارب الجيل الخامس، وتقييم حالات استخدامها، بالإضافة إلى تحديد سبل مساهمتها في إيرادات الشركة.

وأوضح المصدر، أن سرعات الإنترنت المبدئية بعد استخدام شبكات الجيل الخامس ستصل إلى 400 جيجا في الثانية، وأن "تنظيم الاتصالات" يستعد بقوة لإطلاق هذه الخدمة نظرا لاحتياج السوق المصرية لها، خاصة بعد أن توسعت الدولة في إنشاء المدن الذكية، والاعتماد على إنترنت الأشياء، في العديد من النواحي الحياتية.

ومن المتوقع أن تصل الاشتراكات بتقنية الجيل الخامس إلى 30 مليون اشتراك للنطاق العريض المتنقل المحسن في الشرق الأوسط وإفريقيا (MEA)، بحلول نهاية عام 2024، وهو ما يمثل 2% من إجمالي الاشتراكات بالاتصالات المتنقلة، ما سيجعل الجيل الخامس أسرع جيل في مجال التقنية الخلوية، الذي يتم إطلاقه على نطاق عالمي، وفقاً لأحدث تقارير "إريكسون" للاتصالات النقالة.