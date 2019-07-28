أخبار ماتفوتكش: السيسي يوجه بالإسراع في تشييد مدن الجيل الرابع

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

السيسي يوجه بالإسراع في تشييد مدن الجيل الرابع والمشروعات الجارية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض الإطار العام للبنية العمرانية للمدن الجديدة الجاري إنشاؤها، والتي تنتشر في أقاليم الجمهورية كافة، كـ"العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، شرق بورسعيد، غرب قنا، غرب أسيوط، بئر العبد الجديدة بشمال سيناء، وغيرها.

وزير الإسكان: القضاء على المناطق الخطرة بمصر نهاية العام الجاري

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه بنهاية العام الحالي ستكون الوزارة قد انتهت من القضاء على المناطق العشوائية الخطيرة من الدرجتين الأولى والثانية على مستوى الجمهورية بشكل كامل، وأن الوحدات في إقليم القاهرة يتم تسليمها للمواطنين مفروشة.

"العسكري السوداني" يسقط أحكام الإعدام الغيابية ضد قادة الحركات المسلحة

قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، العفو عن كل المعتقلين السياسيين من الحركة الشعبية، وكذلك إسقاط أحكام الإعدام الغيابية ضد قادة الحركات المسلحة، وذلك حسبما نقلت "الحدث"، كما قرر المجلس الانتقالي السوداني إسقاط جميع الأحكام الغيابية ضد قادة الجبهة الثورية، حسبما نقلت "إكسترا نيوز".

سياسي تونسي: الرئيس التونسي ترك خلفه مواقف سياسية أسعدتنا

ترك الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي إرثا شعبيا، بسبب حبه وإخلاصه لتونس، كما رفع السبسي شعاره المفضل في أثناء فترة حكمه للبلاد وهو "الوطن قبل الحزب والعائلة والمصالح الشخصية"، وذلك وفقا لـ عبد الرؤوف بالي، الكاتب والمحلل السياسي التونسي.

وأضاف "بالي"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "الغد" الإخبارية، أن الشعب التونسي خرج لتشييع جثمان الرئيس السبسي، لأنهم صدقوه، موضحا أنه طوال حياة السبسي السياسية كان لا يتعامل مع شعبه من منظور أيدولوجي، بل كان يتعامل بأريحية كبيرة، لذلك تسلل إلى قلوب التونسيين.

دماء في الصباحية.. القصة الكاملة لمقتل عروس المنوفية بعد الزفاف بساعات

جريمة هزت المنوفية خلال ساعات قليلة، حيث توجهت أسرة إحدى الفتيات إلى منزلها في "الصباحية"، من أجل تهنئتها، ليجدوها مقتولة وغارقة في دمائها، ولم يعثروا على الزوج في مسكن الزوجية، وعاينت النيابة موقع الحادث، وناظرت جثة العروسة (الزوجة المجني عليها)، والتي لقيت مصرعها نتيجة عدة طعنات متفرقة أودت بحياتها.

شرطة نسائية داخل محطات المترو لمواجهة التحرش في عيد الأضحى

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن الشركة أنهت كل استعداداتها النهائية لعيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه جرى تجهيز غرفة التحكم المركزي، والتي ستعمل يوميا لرصد حركة تشغيل القطارات على الخطوط الثلاثة، للتأكد من سلامتها، وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل،.

وأوضح أن هناك رقابة صارمة على البوابات الإلكترونية بالمحطات لمنع التسرب من دفع قيمة التذكرة خلال عطلة عيد الأضحى، وذلك بالتنسيق الكامل مع شرطة النقل والمواصلات ولتأمين ومراقبة كل المحطات، منها انتشار الشرطة النسائية.

المتهمة بقتل طالب الرحاب في مشاجرة مع والدته: "كنت بديله مصروفه"

شهدت محكمة جنايات القاهرة مشادات كلامية بين الفتاة "حبيبة" ووالدها، المتهمين بقتل طالب الرحاب، وبين والدة المجني عليه، حيث تبادلا الاتهامات عبر القفص الحديدي، وطالبت والدة القتيل بالقصاص لابنها.

وقالت والدة القتيل إنه كان ينفق على المتهمة حبيبة في أثناء معرفته بها، وأنه آخر مرة أحضر لها هدية عبارة عن خاتم سوليتير، فيما نفت المتهمة حبيبة كلام والدة القتيل، وقالت إنها كانت تعطي له مصروفه، وأضافت: "أنا شريفة غصب عنكم، كنت بديله مصروف من جيبي، وجايين دلوقتي تسألوا عليه".

طبيب فاروق الفيشاوي يكشف تفاصيل مرض الفنان الراحل

كشف الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الأورام بطب القصر العيني، والطبيب المعالج للفنان الراحل فاروق الفيشاوي، تفاصيل مرضه، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، على شاشة قناة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي.

وقال "عبد العظيم"، إنه يّعرف فاروق الفيشاوي كممثل منذ سنوات طويلة، ولكنه تعرف عليه بشكل قوي خلال رحلة مرضه، مضيفًا: "الفيشاوي ده كان صبور ومؤمن وشجاع وبشوش ومحتسب، عمره ما تَعَب حد أبدًا، كنت معجب بيه جدا في فترة مرضه".

منع حفلات أغاني المهرجانات.. و"الموسيقية": "مش هنسيب لهم الساحة"

كشف طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي باسم نقابة المهن الموسيقية، عن تفاصيل قرار منع حفلات أغاني المهرجانات، قائلًا: "هذه الظاهرة تفشت، ومش هنسيب الساحة ليهم عشان يكتروا وياخدوا تأييد أكتر، وجمهورهم مجني عليه".

القمة 118.. "لاسارتى" يسعى لكسب ود الأهلاوية و"جلال" يبحث عن طوق النجاة

ستكون القمة 118 هي الثانية للمدير الفني للأهلي مارتن لاسارتي، وخالد جلال المدير الفني للزمالك، من خارج الخطوط، والمواجهة الأولى التى يتصارع فيها الثنائي وجها لوجه.

"لاسارتى" قاد الأهلي من خارج الخطوط في قمة الدور الأول لمسابقة الدوري هذا الموسم، وانتهت بالتعادل السلبي، ولكن كان منافسه من خارج الخطوط السويسري كريستيان جروس المدير الفنى السابق للزمالك.

أما خالد جلال فقاد الفريق الأبيض في قمة ختام منافسات الدوري الموسم الماضي، وقاد أبناء "ميت عقبة" للفوز بهدفين مقابل هدف، ولكن كان منافسه من خارج الخطوط حسام البدري المدير الفنى للفريق الأحمر في ذلك التوقيت.