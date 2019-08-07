شهد شارع الجمهورية في قلب مدينة سوهاج، انفجار أكبر خط ناقل للمياه، بقطر 700 ملي، للمرة الثالثة، ما أدى لهبوط أرضي في الشارع، وتسريب كميات من المياه تسببت في إعاقة حركة السير بالطريق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وجرى إغلاق الطريق أمام حركة المرور، ويجري إصلاح العطل من قبل الشركة المنفذة للمشروع، وجاء انفجار الخط أثناء إجراء اختبارات الضغط عليه من قبل مقاول المشروع.

وشهد شارع الجمهورية أول انفجار لخط المياه في 22 يوليو الماضي، بعد مرور شهرين على تركيب الخط ورصف الشارع، وشهد الشارع انفجار ثان للخط بعد مرور أسبوع من الواقعة، تسبب الانفجار الأول فى هبوط أرضى بالشارع، وغرق عدة شوارع مجاورة، ما دعا المحافظة إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى، ودفعت شركة مياه الشرب بـ10 سيارات كسح لشفط المياه من الشوارع.

يذكر أن خط المياه يجري تركيبه حديثا لنقل المياه من محطة مياه سوهاج مرورا بشارع الجمهورية، وصولا لقرية جزيرة شندويل أقصى شمال مدينة سوهاج.