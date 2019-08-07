محافظ بني سويف يصرف 15 مساعدة مالية عاجلة لمواطنين خلال اللقاء المفتوح

عقد المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، اليوم، اللقاء الأسبوعي للمواطنين، بقاعة المجلس التنفيذي بالمحافظة، لبحث مشاكل ومطالب المواطنين والنظر في توفير احتياجاتهم.

وسلم عبدالجابر، خلال اللقاء، 15 مساعدة مالية عاجلة لبعض الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية، لمساعدتهم في تحمل أعباء المعيشة والوفاء بالتزاماتهم الأسرية، حيث قدم لهم التهنئة بالعيد بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وناقش الشكوى التي تقدم بها أحد المواطنين المقيمين بأحد شوارع مدينة بني سويف، يتضرر فيها من قيام أحد الأشخاص المجاورين له في الشارع بالتعدي على الشارع المواجه، وعدم ترك المسافة المسموح بها قانونيا، وعليه كلف المحافظ، مسؤولى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، بفحص الشكوى على أرض الواقع الناحية الفنية والإدارية، وإعداد تقرير واف للوقوف على حقيقة الوصع الحالي لاتخاذ الإجراء المناسب وفق القانون.

وبحث الطلب الذي تقدم به أحد أهالي قرية الكوم الأحمر، يلتمس فيه الموافقة على إنشاء منزل علي مساحة 160 مترا، بعد انتهاء مدة الترخيص الممنوحة له، حيث وجه المحافظ المواطن بضرورة التقدم بطلب جديد للوحدة المحلية التابع لها لدراسته والنظر في إمكانية منحه ترخيص جديد، وذلك وفق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

حضر اللقاء الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد، ومحمد صفوت مدير عام خدمة المواطنين، بحضور التنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن ومديري المديريات والمصالح الحكومية.