من مكة.. أحمد موسى عن أصحاب بطاقات التموين الوهمية: "بياكلوا حرام"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أكثر من 8 ملايين بطاقة تموينية وهمية تم حذفها من منظومة الدعم التمويني.

وأضاف موسى، خلال تقديمه حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي"، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد" من مكة المكرمة على هامش تغطية القناة لمناسك الحج، مساء الأربعاء، أن الدولة تسعى إلى أن يصل الدعم إلى المواطنين المستحقين في القرى الفقيرة.

وطالب موسى وزير التموين وهيئة الرقاية الإدارية بمحاسبة من حصلوا على دعم عبر هذه البطاقات وهم من غير المستحقين، "لأن مينفعش اللي أكل حرام طول السنين اللي فاتت دي أسيبه ويقول أنا ضحكت على البلد".

وأوضح أن هناك الكثير من المواطنين الذين يأخذون حقوقا ليست لهم، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا العدد الكبير من البطاقات الوهمية.

وأشار أن الكثير من الأشخاص حائزي البطاقات التموينية الوهمية يعتقدون أنهم "نصبوا" على الحكومة، ويجب على الجميع محاسبة هؤلاء الأشخاص على ما ارتكبوه من تحايل وخداع للدولة وأخذ الإجراءات اللازمة.