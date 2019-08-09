تداول عدد من الصيادلة، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قائمة بأنواع الأدوية، تشمل جميع الموجودة منها في السوق المحلية، المحتوية على مادة البريجابلين، والتي قررت وزيرة الصحة إضافتها بـ"ملحق قانون المخدرات والجدول الأول من الأدوية المؤثرة على الصحة النفسية"، والتي تصرف بموجب روشتة مختومة من الطبيب.

ويأتي تداول أسماء تلك الأدوية، وعددها 90، عقب نشر قرار وزيرة الصحة، المشار إليه آنفا، في الوقائع المصرية قريبا.

وتتحفظ "الوطن" على نشر قائمة الأدوية، التي يتداولها صيادلة، لحين رد صدور قرار رسمي من وزارة الصحة.

وأدرجت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الأدوية التي تحتوي على مادة "البريجبالين" في مكوناتها ضمن الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، والتي تحتاج إلى تذكرة طبية مستقلة معتمدة، ومختومة بخاتم الطبيب المعالج لصرفها، بعدما أسيئ استخدام الأدوية المحتوية على تلك المادة، حتى أصبحت "بديل مقنن" للمخدرات أو "الترامادول".

الصحة تدرج "بديل الترامادول" بجدول المخدرات بعد إساءة استخدامه

يُشار إلى أن الأدوية المحتوية على "البريجابلين"، تستخدم كمهدئ للأعصاب، ومسكن للآلام، لكن مع اعتياد أخذها لا يستطيع الإنسان النشاط أو التركيز أو أداء أي عمل في حياته، إلا بعد تناوله، وهو ما يندرج تحت مصطلحات تعريف الإدمان.