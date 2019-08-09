تعديل وزاري جديد في كوريا الجنوبية يشمل 8 مسئولين

أجرى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الجمعة، تعديًلا وزاريًا بعد 5 أشهر من آخر تعديل وزاري، وسط مصاعب في شؤون الدولة واستئناف كوريا الشمالية لإطلاق صواريخ وخلاف تجاري مع اليابان.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن مون جيه-إن، عين أيضا "لي سو-هيوك" سفيرًا جديدًا لدى الولايات المتحدة، في الوقت الذي تواجه سول ضغوطا لزيادة الدعم المالي للحفاظ على القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية ولعب دور أكبر في الأمن الإقليمي والدولي.

وتضمن التعديل الوزاري 8 مسؤولين، حيث تم تعيين "جو كوك" المستشار الرئاسي السابق للشؤون المدنية وزيرا جديدا للعدل، فيما تم اختيار "جونج سيه-هون" وزير الوحدة الأسبق نائبا جديدا لرئيس المجلس الاستشاري الرئاسي الوطني للوحدة، وعين مون، "جو سونج-ووك " رئيسة جديدة لمفوضية التجارة العادلة ومكافحة الاحتكار، وتم تعيين "أون سونج-سو"رئيس بنك التصدير والاستيراد الوطني رئيسًا جديدًا لمفوضية الخدمة المالية، وهي جهاز للرقابة المالية في البلاد.

وتم تعيين نائب وزير الزراعة كيم هيون-سو لقيادة وزارة الزراعة، واختار الرئيس الكوري الجنوبي، أستاذة العلوم الإجتماعية وناشطة حقوق المرأة "لي جونج أوك" وزيرة جديدة للمساواة بين الجنسين، وتم تعيين تشوي كي-يونج الأستاذ الجامعي في الهندسة الكهربائية، وزيرًا جديدًا للعلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.