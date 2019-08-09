كشف السيد عطا، المشرف العام على التنسيق، أن 60 ألف طالب من طلاب المرحلتين الأولى والثانية سجلوا رغباتهم حتى الآن، وقال إن «الموقع الإلكترونى للتنسيق يعمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى»، مضيفاً أن «الطالب يستطيع تسجيل رغباته ضمن مرحلة التحويلات لتقليل الاغتراب من منزله، أو أى مكان يستطيع فيه الدخول على البوابة الإلكترونية»، لافتاً إلى أن معامل الجامعات إجازة رسمية خلال العيد.

60 ألف طالب سجلوا فى تحويلات "تقليل الاغتراب"

وأوضح «عطا» لـ«الوطن»، أن «الطالب يمكنه التسجيل حتى ٢٠ أغسطس الحالى»، لافتاً إلى أنه حال مواجهة صعوبات أثناء تسجيل رغبات التحويلات خلال إجازة العيد يمكن التوجّه إلى المعامل بالجامعات بعد انقضاء الإجازة، للاستفادة من الخدمة المقدمة وخبرة العاملين بالمعامل، لتوجيه الطالب إلى المكان الصحيح الذى يناسب مجموعه ورغباته وقواعد التوزيع الجغرافى.

وأضاف رئيس قطاع التعليم أن «التحويلات فى حدود النسبة المقرّرة 10%، ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة، وهى التحويل المناظر، ويكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر، باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى، والتحويل عن طريق موقع التنسيق فقط»، مؤكداً أنه لا توجد تحويلات ورقية، كما أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط، وأشار إلى أنه بالنسبة للكليات التى يُشترط فيها اجتياز قدرات، فلا بد من استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس المجموع.

وفى ما يخص التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، أكد «عطا» أنه يُسمح للطالب الذى تم ترشيحه فى التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة، بالتقدّم للتحويل الإلكترونى إلى معهد آخر فى التخصص ذاته، أو تخصص آخر غير مناظر، بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفى ضوء النسبة المقرّرة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.