تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

"الأرصاد": الحرارة في العيد تصل لـ36 درجة.. والجو مناسب للخروج

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس كانت ثابتة طوال الأسبوع، وكانت درجات الحرارة تتراوح بين 35 لـ36 درجة، ولم يحدث أي تغيير في حالة الجو.

قبل عيد الأضحى.. تغريدة مثيرة للجدل لـ شيرين رضا عن "الخرفان": "بتاكل زبالة"

تساءلت الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها الخاص على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حول ماهية الحيوان المُحرم تناول لحمه لأنه يأكل من القمامة، مرفقة صورة بعض الخراف.

عاجل.. "الداخلية" تنشر صور منفذ حادث معهد الأورام والمتورطين من "حسم"

نشرت وزارة الداخلية، صورة الإرهابي منفذ حادث انفجار سيارة أمام معهد الأورام، وكذلك صور المتورطين من حركة "حسم" في الحادث.

الخوخ الصينى يغزو الأسواق: مبطط وشبه قرص الطعمية

تحت لافتة "خوخ الطعمية"، روج بعض تجار الفاكهة للخوخ الصينى، الذى تشبه ثمرته قرص الطعمية ولذا اشتهر بهذا الاسم رغم أن موطنه الأصلى الصين، ثم انتشرت زراعته فى أنحاء مختلفة فى العالم.

شركة بريطانية تلغي رحلاتها البحرية في الخليج بسبب التوترات الإقليمية

أعلنت شركة "بي أند أو كروزس" السياحية البريطانية اليوم الخميس إلغاء رحلاتها البحرية المقرّرة بين أكتوبر 2019 مارس 2020 في الخليج بسبب "ارتفاع منسوب التوتر في المنطقة".

تصل لـ10 آلاف جنيه.. محاضر بيئة لترك مخلفات الذبح في الشارع خلال العيد

قال مصدر بمحافظة القاهرة، إن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وجه هيئة النظافة بتحرير محاضر بيئة ضد أي جزار يذبح بالشارع ويترك المخلفات، مضيفا لـ"الوطن"، أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتتراوح بين 500 جنيه و10 آلاف جنيه.

عاجل.. سلسلة انفجارات بمخزن ذخيرة في تركيا قرب الحدود السورية

وقعت سلسلة انفجارات في مخزن للذخيرة في بلدة الريحانية التركية، قرب الحدود مع سوريا، بحسب "سكاي نيوز"، نقلًا عن وكالة "رويترز".

ليس من بينهم صلاح.. جامعة القاهرة تعلن قائمة المتبرعين لمعهد الأورام

أعرب الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تقديره للشعب المصري وكل الأشقاء من خارج مصر، الذين وقفوا وقفة كبيرة مع مصر ومعهد الأورام من خلال التبرعات، التي سارعوا بها بمجرد وقوع الحادث الغاشم.

والدة "طفل الأورام" تروي لحظات الرعب: كنت بصرخ عشان حد ينجدني

ليلة رعب عاشها المصريون مساء الأحد الماضي، بعد انفجار إرهابي شهده شارع كورنيش النيل في منطقة المنيل أمام معهد الأورام، خلّف شهداء وضحايا ومكلومين.

الصحة تدرج "بديل الترامادول" بجدول المخدرات بعد إساءة استخدامه

أدرجت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الأدوية التي تحتوي على مادة "البريجبالين" في مكوناتها ضمن الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، والتي تحتاج إلى تذكرة طبية مستقلة معتمدة، ومختومة بخاتم الطبيب المعالج لصرفها، بعدما أسيئ استخدام الأدوية المحتوية على تلك المادة، حتى أصبحت "بديل مقنن" للمخدرات أو "الترامادول".

عاجل.. رمضان صبحي يٌغادر مران الأهلي مُصابًا

غادر رمضان صبحي لاعب الأهلي، مران الفريق، المقام حاليًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة.