نقدم لكم بثا مباشرا لصعود حجاج بيت الله الحرام إلى جبل عرفات الطاهر، لأداء ركن الحج الأعظم بمكة المكرمة.

وجهزت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية مخيمات مشعر عرفات، لتكون على أهبة الاستعداد لاستقبال 380 ألف حاج عربي من 19 دولة.

وأنهى 149 مكتب خدمة ميدانية تجهيز 163 موقعاً لاستيعاب الحجاج على مساحة تبلغ مليون و500 ألف متر مربع في مشعر عرفات.

كانت وحدة المتابعة وتقييم الأداء في المؤسسة قد استلمت جميع المخيمات على الطبيعة بمشعر عرفات قبيل ثلاثة أيام، ورصدت جميع الملاحظات لسرعة حلها، وتأكدت من تطبيق أصحاب المكاتب لكافة الاشتراطات ورفعت بتقرير لوازرة الحج لتكون جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن.