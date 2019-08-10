أخبار ماتفوتكش.. 2.5 مليون مسلم على عرفات اليوم

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

2.5 مليون مسلم على "عرفات" اليوم والسعودية تحذر من "التسييس"

بدأ، بالأمس ، 2٫5 مليون حاج الصعود إلى عرفات حيث الركن الأعظم للحج، بينما حذرت السلطات السعودية من أى محاولة لتسييس المناسك التى تجرى هذا العام وسط تصاعد التوتر فى منطقة الخليج، وعززت المملكة الإجراءات الأمنية فى مكة وتم تحديد الزائرين، إضافة إلى حشد عشرات الآلاف من رجال الأمن وكاميرات المراقبة حول الحرم وأعلن محمد صالح بن طاهر، وزير الحج والعمرة السعودى، رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، اكتمال وصول الحجاج إلى المملكة، حيث بلغ عددهم حتى مساء أمس، مليوناً و860 ألف حاج من خارج المملكة، وأكثر من 400 ألف بالداخل.

الحكومة: نراقب "كل جنيه" فى "تبرعات الأورام".. وخسائر المعهد تصل إلى 100 مليون

طمأنت الحكومة المواطنين على المبالغ التى تم التبرع بها للمعهد القومى للأورام، بعد التفجير الإرهابى الذى وقع بالقرب منه، مساء الأحد الماضى، حيث أعلن مجلس الوزراء خضوع جميع الأموال المتبرع بها لصالح المعهد وترميمه لـ"رقابة دقيقة" قُبيل صرف "كل جنيه" منها، وتخضع المبالغ المنصرفة من "التبرعات"، بحسب تقرير توضيح الحقائق الصادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إلى مراجعة من مندوب بوزارة المالية ليوقع عليها قبل صرفها، وعقب ذلك تكون قيمة تلك التبرعات خاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، موضحاً أن التبرع لا يتم فقط عن طريق البنوك، ولكن يمكن التبرع له عن طريق "البريد"، و"خدمات فورى" على حساب "777".

"الوطن" في قرية منفذ "حادث الأورام": العائلة ترحل والصمت يسود

في منزل ريفي عادي، مكون من طابقين، مدخله بالقرب من الطريق الرئيسي بقرية "جبلة"، التي تبعد نحو 17 كيلومترا من مدينة الفيوم، على طريق الفيوم/ القاهرة الصحراوي، تعيش أسرة الإرهابي الانتحاري المتهم بتفجير السيارة بالقرب من معهد الأورام بالقاهرة، في الحادث الذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين الأبرياء، باب حديدي على مدخل ممر متفرع من حارة ضيقة، يضم منزل أسرة المتهم، ومنزل آخر بنهاية الممر، قال بعض الأهالي إنه يخص بعض أقارب الانتحاري، شوهدت أمامه بعض الطيور، اليوم، ولا ظهور لأي من أفراد العائلة، خاصة بعد أن ألقي القبض على أفراد أسرة المتهم، وفقا لمصادر أمنية.

رجل يطعن 4 أشخاص في مستشفى باليابان

قالت الشرطة اليابانية، إن رجلا يحمل سكين طعن ثلاث ممرضات وشرطي في مستشفى غرب اليابان، الجمعة، في حادث طعن في البلاد، وذكرت ممرضات بالمستشفى، أن الطعنات كانت في الصدر والبطن لكن جروح الممرضات لم تكن تهدد الحياة، مضيفين أن شرطيا أصيب في ذراعه اليسرى، وفقا لـ"رويترز".

إصابة 11 شخصاً في حريق بسوق تجاري بأبو عريش في السعودية

تعرض 11 شخصاً لاختناق نتيجة حريق شب في أحد المجمعات التجارية المزدحمة بالمتسوقين في محافظة أبو عريش في السعودية، مساء أمس الجمعة، وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني، لصحيفة عكاظ السعودية، أنه ورد بلاغ عن وقوع حادث حريق في معرض للملابس الجاهزة بمحافظة أبو عريش، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق مكتب بداخل المعرض مساحته 3*5 حيث تم السيطرة عليه وإخماده.

أهالى قتيل يهربون بجثته من المستشفى ويحرقون منزل الجناة

أشعل أقارب شاب لقى مصرعه فى مشاجرة بقرية "أنشاص الرمل" التابعة لمركز بلبيس، فى الشرقية، النيران فى منزل المتهمين بقتله، أمس، فيما تمكّنت الحماية المدنية من إخماد النيران والسيطرة عليها. وكان مدير أمن الشرقية تلقى إخطاراً بنشوب مشاجرة بقرية "أنشاص الرمل"، التابعة لمركز بلبيس، أسفرت عن مصرع شاب يدعى "تامر حلمى"، 24 سنة، وإصابة اثنين آخرين بسبب خلافات بينهم، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى، وبعد وصول الجثة للمستشفى سرقها أهل القتيل وهربوا، ثم توجهوا إلى منزل المتهمين وأشعلوا النيران فيه بإلقاء زجاجات مولوتوف.

أمطار رعدية ورياح وأتربة يوم عرفة.. ونصائح من "الأرصاد" السعودية للحجاج

نشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، وتوقعت الهيئة السعودية، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على جازان وعسير والباحة، وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة ومنطقة نجران، حيث تكون أعلى درجة حرارة مسجلة في الأحساء بواقع 46 درجة مئوية و18 درجة في أبها.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. والعظمى تصل إلى 42 درجة

تستعرض "الوطن" توقعات طقس الثلاثة أيام المقبلة وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن يكون طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وأوضحت الهيئة أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

جنيفر لوبيز تظهر بإطلالتين وتشكر الجمهور المصري: سأعود لكم

أحيت النجمة العالمية جنيفر لوبيز، حفلًا غنائيًا كبيرًا في مدينة العلمين بالساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري كبير فيه عدد كبير من نجوم الفن أمثال أحمد حلمي ومنى زكي وحسين فهمي ومصطفى فهمي وبشرى، وظهرت جنيفر على جمهورها بإطلالتين كل منهما عكس الأخرى، ورقصت بالعصا في أولى أغنيتها، ومع نهاية الحفل، وعدت جمهورها المصري بالعودة له مرة أخرى، موجهة الشكر على مشاركتهم معها في الاحتفال بعيد ميلادها.

صلاح يسجل للمرة الثالثة على التوالي في الافتتاح ونورويتش الضحية رقم 21

افتتح الدولي محمد صلاح، صانع ألعاب وجناح نادي ليفربول الإنجليزي، أهداف الريدز في الدوري الإنجليزي لكرة القدم موسم 2019-2020، بعدما سجل الهدف الثاني في شباك نورويتش، أمس، على ملعب أنفيلد، في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد، لتكون ثالث مباراة افتتاحية على التوالي يسجل خلالها مو، بقميص الريز، يصبح أول لاعب عربي وإفريقي، يحقق هذا الإنجاز.