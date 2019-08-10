الرئيس التنفيذي لبعثة الحج: تصعيد ضيوف الرحمن بالمستشفيات لـ عرفات

قال اللواء عمرو لطفي مساعد وزير الداخلية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، إنّ الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية رئيس بعثة الحج الرسمية، تفقد مخيمات الحجاج على مشعر عرفات قبل بدء تصعيد عدد كبير من الحجاج إلى عرفة، موضحا أنّ هناك عدد كبير من الأئمة والوعاظ لتذكير ضيوف الرحمن بمناسك الحج.

وأضاف لطفي خلال مدخلة هاتفية مع إذاعة "صوت العرب"، أنّ قطاع الخدمات الطبية والأطباء يتحركون مع الحجاج في كل مكان لمتابعة حالتهم الصحية، فضلا عن القافلة الطبية التي توفرها السعودية للمساعدة في نقل الحجاج المحتجزين في المستشفيات وتصعيدهم لعرفات، بالاتفاق مع القطاع الخدمي هناك.

وتابع مساعد وزير الداخلية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية أنّ المملكة العربية السعودية سخرت إمكانياتها لتيسير عملية الحج على ضيوف الرحمن، وإزالة أي معوقات، والتجهيز والإعداد المسبق والجيد لموسم الحج.