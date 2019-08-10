بث مباشر لقنوات وإذاعات ماسبيرو من عرفات

تنقل قنوات وإذاعات الهيئة الوطنية للإعلام على الهواء مباشرة عبر الأقمار الصناعية من الأراضي المقدسة، شعائر الوقوف بعرفة، ونفرة الحجيج إلى مزدلفة، بداية من الساعة العاشرة صباحا، كما تنقل رسائل من عرفات على مدار اليوم من خلال مراسلي ماسبيرو هناك.

وتتواصل الفترات المفتوحة على الشبكات الإذاعية، مع مجموعة من العلماء والمشايخ للحديث عن فضل يوم عرفة، وبينهم الدكتورة آمنة نصير، الشيخ خالد الجندي، الدكتور أحمد عمر هاشم، مجدي عاشور، الدكتور نبيل غنايم، الدكتور يسرى زيدان، الدكتور محمد سيد طنطاوي، عبدالرحمن العدوى، والشيخ عطية صقر، حسب بيان.

وتقدم إذاعة صوت العرب في العاشرة صباحا برنامج "صباح الخير يا عرفات" لإذاعة وقفة عرفات على الهواء، وبرنامج "رسائل الرحمن" عن الآيات القرآنية التي تناولت الحج، وإذاعة نفرة الحجيج، وفترة بعنوان "فصلّ لربك وانحر".