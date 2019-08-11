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Barcelona

التقى نادي برشلونة الإسباني، أمس السبت، نظيره فريق نابولي الإيطالي، في مباراة ودية ضمن استعداداتهما، لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد 2019-2020.

وانطلقت المباراة في تمام الحادية عشرة على ملعب "ميشيجان" بالولايات المتحدة الأمريكية، ونقلتها قناتي "برسا تي في" والشارقة الرياضية، وانتهت لصالح برشلونة 4-0.

وكان برشلونة قد نجح في الفوز على فريق نابولي، في اللقاء الأول الذي جمعهما، فجر الخميس، بهدفين مقابل هدف خلال المباراة الودية التي جمعتهما علي ملعب "هارد روك" في مباراة ودية بالولايات المتحدة الأمريكية.

في غياب ميسي.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد نابولي

عيد اضحى مبارك

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في القاهرة، مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الأحد، الموافق 11 أغسطس، وذلك في القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية.

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5:45 صباحا.. موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات

قدم الفنان عمرو دياب تهانيه لجمهوره بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال طريقة جديدة.

ونشر عمرو دياب، فيديو، بصوته، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك،: "كل عام وأنتم بخير، عيد أضحى مبارك، عمرو دياب".

بالفيديو.. عمرو دياب يهنئ جمهوره بـ عيد الأضحى المبارك

تعقد وزارة الداخلية، اليوم الأحد، احتفالية بمنطقة سجون طرة، بمناسبة الإفراج عن دفعة من السجناء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

الداخلية تفرج غدا عن دفعة من السجناء بمناسبة عيد الأضحى

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا، مساء اليوم، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

محمد بن زايد يهنئ الرئيس السيسي بـ عيد الأضحى

يظل للحصول على العيدية رونقا وطابعا خاصا لا يتوقف عند مرحلة عمرية معينة، وتكون في كل الأحوال إحدى أسباب السعادة وينتظرها الجميع بفارغ الصبر سواء من الوالدين أو الأقارب، إلا أن الأمر يختلف أحيانا في عيد الأضحى، نظرا لأن أغلبية الأمة الإسلامية تقوم بذبح الأضحية في هذا العيد، الأمر الذي يجعلهم لا يستطيعون دفع عيدية لأولادهم أو لأبناء أقاربهم أو يكون المبلغ رمزي أي قليل بخلاف عيد الفطر.

اللحمة تمنع العيدية في عيد الأضحى.. وشباب: فصلان وتكدير

ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، الذي يحتار الكثير من الأسر المصرية في اختيار مكان مناسب للخروج فيه، ويكون غير تقليدي ومميز، وبأسعار مناسبة، وأجواء تناسب الأطفال والكبار.

وتقدم "الوطن" دليلا بأشهر الأماكن التي تناسب مختلف الأعمار والأذواق.

"فسح وسينما وتزحلق على الجليد".. دليل خروجات غير تقليدية في عيد الأضحى

يستعد المصريون لبدء احتفالات عيد الأضحى غدًا الأحد، ويرغب البعض في الخروج والاستمتاع بهذه المناسبة، وتستعرض "الوطن" لقرائها أبرز أماكن الخروج للأطفال في العيد على النحو التالي:

دليلك لأبرز أماكن خروجات للأطفال في عيد الأضحى

تشكل العيدية عبئا كبيرا على البعض في الأضحية نظرا لتكاليف الأضحية، ولكن على جانب آخر ينتظرها الأطفال والكبار من الوالدين والأقارب.

وفيما يلي بعض المقترحات للتهرب من دفع عيدية في حالة عدم الإمكان:

5 طرق للتهرب من عيدية عيد الأضحى بـ"شياكة"