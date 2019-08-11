ألقت أجهزة الأمن بقنا، اليوم، القبض على 3 طلاب بالصف الأول الثانوي، إثر إشعالهم حريق في مدرسة بمركز نقادة، بسبب رسوبهم في الامتحانات، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على حريق شب بغرفتين مخصصتين للمدرسين العاملين بإحدى المدارس الثانوية التابعة لإدارة نقادة التعليمية، ونجم عن هذا الحريق إحتراق بعض المحتويات"أثاثات خشبية – شاشة حاسب آلى".

وبالفحص تبين قيام ثلاثة طلاب بالصف الأول الثانوي بدخول مقر المدرسة بالقفز من أعلى الأسوار وسكب "البنزين" بالغرفتين، وإشعال النيران فيهما، بسبب تضررهم من رسوبهم بالامتحانات.تم ضبط مرتكبي الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.