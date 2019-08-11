"نصف جثة لسيدة داخل جوال".. هكذا سجلت معاينة ضباط الهرم، والنيابة أثناء فحص بلاغ يفيد بالعثور على أشلاء آدمية داخل جوال بترعة المريوطية الهرم.

نصف جثة في المريوطية

"الجزء السلفي لسيدة ترتدي بنطلون جينز، تم تقطيعه من الحوض حتى الركبتين" كان استكمال المعاينة التي أجرها ضباط مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث، واستعانت القوات ايضا بقوات الانقاذ النهري وبدأت في تمشيط محيط المنطقة والبحث عن اي اشلاء آدمية اخرى او الجزء العلوي للجثة، ولكن عمليات التمشيط لم تسفر عن العثور على شيء أخر.

وقررت النيابة العامة عرض الجزء الذي تم العثور عليه، على الطب الشرعي لتشريحه لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وتم تشكيل فريق بحث وتحر تحت إشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الادارة العامة للمباحث، والعميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، للوقوف على ملابسات الواقعة، ورجحت التحريات التي قادها العقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، والرائد حسام عبد المنصف معاون المباحث، عن أن التيار جرف الأشلاء المعثور عليها من ناحية قطاع جنوب الجيزة.

وبدأت القوات في فحص بلاغات التغيب في أقسام الشرطة القريبة من منطقة الهرم، والمناطق المجاورة لبيان عما اذا كانت هناك بلاغات تغيب تحمل نفس المواصفات الذى تم العثور عليها من عدمه، ولاتزال قوات الأمن تواصل البحث عن الجزء العلوي للجثة لكي تتمكن من تحديد هويتها والكشف عن ملابسات الواقعة.

نصف جثة لفتاة في الطالبية

وقبل قرابة 3 أشهر، عثرت أجهزة الأمن بالجيزة، عصر يوم 27 أبريل الماضي، على أشلاء جثة لسيدة في العقد الثاني من عمرها، في منطقة الطالبية.

وتبين من معاينة وتحقيقات أجهزة الأمن، أن القوات عثرت على الجزء السفلي لسيدة وهي مرتدية جزءًا من ملابسها الداخلية.

وأوضحت تحريات وتحقيقات مباحث الجيزة، تحت قيادة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد غراب وكيل فرقة المباحث، والمقدم أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية، أن أشلاء الجثة عثر عليها في قطعة أرض فضاء بمنطقة الطالبية، داخل حقيبة، وبدأت القوات في فحص بلاغات التغيب، والبحث عن الجزء العلوي للجثة، وبدأت في فحص الكاميرات، القريبة من مكان العثور على الجثة لبيان عما إذا كانت التقطت صور للجناة أثناء التخلص من الجثة من عدمه، وحتى الان.. لم يتم التوصل الي اي معلومات تقود فريق البحث لتحديد هوية الفتاة