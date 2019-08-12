توفي حداد في الخمسينيات من عمره، يعاني من مرض نفسي داخل منزله، بمنطقة الحمرايا شرق النيل في بني سويف، بعد فشله في التنفس بشكل طبيعي، نتيجة إغلاقه لشقته عليه لفترة طويلة دون منفذ للهواء "سد رؤية"، وعدم خروجه منها لفترة طويلة.

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اليوم، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة بني سويف، من " فتحي. ف. ح"، 35 عاما، صاحب محل، مقيم بندر بني سويف، باكتشافه وفاة عمه "أشرف. ر. ف"، 55 عاما، حداد، مقيم الحمريا شرق النيل مركز بني سويف، داخل شقته.

و بالانتقال والفحص والمعاينة، تبين أن الجثة بداخل إحدى حجرات الشقة ومسجاه على ظهرها على مرتبة، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، وسلامة جميع النوافذ، وتم نقلها لمشرحة مستشفى بني سويف العام.

ووفقا للتحريات، وبسؤال نجل شقيق المتوفي، قال أن عمه المتوفي يعاني من مرض نفسي ويقيم بمفرده بالمسكن، وأنه حاول الاتصال به على هاتفه المحمول، وعندما لم يتلقى ردا، حضر للاطمئنان عليه، وتبين له وفاته، ولم يتهم أحد، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة علي جثة المتوفي، أفاد بعدم وجود أي إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة يرجع إلى "سد رؤية" أدت إلى فشل المتوفي في التنفس، وأنه لا توجد شبهه جنائية في الوفاة، وحرر المحضر رقم 3747 إداري مركز بني سويف.