مصرع ربة منزل صعقاً بالكهرباء أثناء غسيل الملابس ببني سويف

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضها لصعق كهربائي من غسالة منزلية داخل منزلها بقرية تل كفر منصور بدائرة مركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

واستقبل مستشفى ببا المركزي جثة لربة منزل تدعى " أزهار.أ.ح.ز" 28 عام، مقيمة قرية تل كفر منصور بمركز ببا، إدعاء صعق كهربائي. وتبين من التحريات الأولية، وبسؤال زوج المتوفاة ويدعى "محمد.ش.ر" 30 عام، فلاح، مقيم ذات العنوان، أن الزوجة المتوفاة كانت تغسل الملابس بالغسالة الكهربائية، وصعقها التيار الكهربائي بسبب ماس مما أدى إلى وفاتها في الحال، ولم يتهم زوجها أحد، ونفي الشبهة الجنائية.

وأفاد الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة على جثمان المتوفاة، عدم وجود إصابات ظاهرية وأن الوفاة نتيجة توقف بعضلة القلب، بسبب صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية.تحرر المحضر رقم 4586 إداري مركز ببا، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن .