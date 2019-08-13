أصيب مدرس وصاحب محل للأدوات الصحية اليوم، في مشاجرة وقعت بينهما، خلافا على رفض الأخير استرجاع قطع وأدوات صحية قام الأول بشرائها بمدينة ببا جنوب بني سويف.

واستقبل مستشفى ببا المركزي بجنوب بني سويف، كلا من: "طارق. ع. ن" 50 عاما، مدرس لغة عربية، مصاب بكدمات بالذراع الأيسر، و"عادل. أ. ي" 63 عاما، صاحب محل للأدوات الصحية، مصاب بكدمات في الظهر، وكلاهما يقيم بمدينة ببا.

وتبين من التحريات الأولية وانتقال رئيس مباحث مركز شرطة ببا الرائد مصطفى أبو طالب، اعتراض المصاب الثاني على إرجاع بعض الأدوات الصحية التي قام بشرائها الطرف الأول من المحل الخاص به، تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب محدثين ما بهما من إصابات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتم التنسيق وإدارة الأمن الوطني وفرع الأمن العام، وتحرر المحضر رقم 13554 جنح مركز ببا.