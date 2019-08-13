بالأسماء.. مصرع 3 وإصابة 18 في حادث مروري على طريق بني سويف

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 18 آخرين، الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وجرى نقلهم إلى مستشفى الواسطى المركزي، بواسطة سيارات إسعاف الفيوم نظرا لقربها من مكان الحادث.

واستقبل مستشفى الواسطى 3 جثث وهي أمين محمد أمين، 14 عاما، وعلي مسعود، 25 عاما، وعلي حسن حسن، 22 عاما، ومقيمون بمحافظة الإسكندرية، وجرى إيداعهم بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كما نقلت سيارات الإسعاف 18 مصاب إلى قسم الاستقبال بالمستشفى، وهم أية محمد أمين، 20 عاما، وحنان رجب محمد، 35 عاما، وتوبة محمود شعبان، 20 عاما، وعنايات أبوسريع محمد، 60 عاما، ورضا علي مسعود ، وملك أبوضيف حسن، 3 أعوام، ومريم حسن سليمان 5 أعوام، وياسمين السيد مسعود، 4 أعوام، وياسمين مسعود شعبان، 30 عاما، وسماح رجب محمد، 41 عاما، وهدى رجب محمد، 25 عاما، وعلي خميس علي، 54 عاما، وسيد محمود شعبان 35 عاما، وصباح جابر أبوسريع، 35 عاما، مسعود على مسعود، وجميعهم مقيمون بمحافظة الإسكندرية، إضافة إلى جابر عبدالجليل عبدالتواب، 25 عاما، وعبدالغني علي عبدالهادي، 51 عاما، ورحمة عبدالجليل عبدالتواب، 15 عاما، ومقيمون بمحافظة بني سويف.

وتبين أن المصابين كانوا في طريقهم إلى محافظة بني سويف لحضور حفل زفاف، وانقلبت السيارة بهم على الطريق الصحراوي الغربي، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.