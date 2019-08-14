لقي عريس وابنة شقيقته مصرعهما، بينما أصيب 6 آخرون في حادث انقلاب سيارة ملاكي بموكب زفاف في البداري بمحافظة أسيوط.

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية لأمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة في موكب زفاف كانت في طريقها لإحضار العروس بقرية العتمانية بدائرة المركز.

وبالانتقال والإسعاف تبين مصرع العريس وابنة شقيقته وإصابة 6 آخرين، وتم نقل الجثث لمشرحة المستشفى المركزي، والمصابين للمستشفى الجامعة، وجارِ تحرير المحضر اللازم، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.