تمويل 129 مشروعا بقيمة 15 مليون جنيه خلال شهر يوليو ببني سويف

أكد المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، أن عدد المشروعات التي تم تمويلها عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك" بلغ 129 مشروعًا بقيمة 15 مليون و674 ألف جنيه، والتي وفرت 163 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك خلال شهر يوليو الماضي، وأن عدد الطلبات التي تم تقديمها خلال الفترة المذكورة وصل إلى 149 طلب، حيث تمت الموافقة على 129 طلب منها.

وأكد المحافظ خلال تصريحات صحفية، اليوم، على ضرورة أن تكون الأولوية في التمويل للمشروعات العاملة في القطاعات والأنشطة الإنتاجية والصناعية، والتركيز على أهمية تلك المشروعات وعوائدها المتعددة في العديد من الجوانب من توفير مزيد من فرص العمل وتحقيق أعلى سلسلة للقيمة المضافة وتلبية احتياجات السوق من هذه المنتجات، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة من جهاز تنمية المشروعات والبنوك لمساعدة المواطنين في عمل دراسات جدوى متكاملة لنوعية المشروعات الانتاجية والصناعية، فضلا عن أهمية التعاون في مجال التسويق والترويج لمنتجات تلك المشروعات.

واستعرض محافظ بني سويف، اليوم، التقرير الدوري، الذي أعدته نهى محمد، مدير مشروعك على مستوى المحافظة، وسامح ماهر مساعد مدير مشروعك على مستوى الوحدات المحلية، حيث يتم التقدم للحصول على القروض يتم من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبعة "الشباك الواحد"، ويتم تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بتطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة ويتم تطبيق مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة والصغيرة جدا بسعر عائد 5% "عائد بسيط ومتناقص" لمن تنطبق عليهم الشروط "عدا المشروعات التجارية" في حين تكون الفائدة 10.5% للقروض "أكبر من 25 ألف جنيه من خلال بنك مصر" و16% للقروض "أقل من 25 ألف جنيه"، والحصول على الترخيص المؤقت للمشروع عند الطلب.

وأشار سامح ماهر، مساعد مدير مشروعك، إلى تكليفات المحافظ المستشار هاني عبد الجابر بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين والمستفيدين من خلال لجان بالمراكز تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسئولي المقرات وممثلي الجهات المختلفة المشاركة في المشروع وكذا استقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات وحل المشكلات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع ولتحقيق الغرض منه

يذكر أن وزارة التنمية المحلية، قد أطلقت منتصف عام 2015، المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية المعروف بـ"مشروعك"، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين لغير الموظفين خاصة الشباب، عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها بأنواعها من خلال من البنوك المشاركة في المشروع وهي "بنك مصر، البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، البنك الزراعي المصري، بنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية".