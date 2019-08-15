شب حريق هائل بإحدى شركات الاستثمار الزراعي بمنطقة شرق العوينات بالوادي الجديد، منذ قليل، على مساحة 10 أفدنة.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية، إلى موقع الحريق، وجارِ السيطرة عليه.

كان اللواء هشام لطفي، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى إخطارا من إدارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق بمزرعة شرق العوينات تابعة لشركة "نوفجيتور" للاستثمار الزراعي، على مساحة 10 أفدنة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.

وأكد الدكتور أحمد النفار، مدير فرع هيئة الإسعاف بالوادي الجديد، الدفع بـ5 سيارات إسعاف مجهزة بالتجهيزات الطبية إلى موقع الحريق لتأمين المنطقة وتقديم الخدمات الطبية للمصابين نتيجة لحريق، وجارِ تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق ومعرفة أسباب الحادث.