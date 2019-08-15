مصرع شاب وإصابة آخر إثر تصادم في الدقهلية

لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر بالدقهلية، اليوم، إثر تصادم على طريق "شربين - دمياط"، بين دراجة بخارية وسيارة ملاكي.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد سامي الحديدي، مأمور مركز شرطة شربين، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكي، تحمل لوحات "ط م ج 3197" على طريق "شربين - دمياط".

انتقلت مباحث المركز بقيادة الرائد محمد الأرضي، رئيس مباحث المركز، وبالفحص تبين مصرع "شريف السيد أبو المعاطي 38 سنة"، ومقيم بقرية "دنجواي" وجري نقل الجثة بمشرحة مستشفى شربين المركزي تحت تصرفات النيابة العامة، وإصابة "طارق علي عامر، 45 سنة ومقيم "دنجواي" وتم تحويلة إلي المستشفى الدولي بالمنصورة لاستكمال العلاج.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى التحفظ على السيارة والسائق بمركز شرطة شربين.