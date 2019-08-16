شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بدء توزيع لحوم صكوك الأضاحي بالقاهرة بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومحمود الشريف وكيل مجلس النواب، ونقيب السادة الأشراف وقيادات وزارة الأوقاف ومحافظة القاهرة.

وأدي الوزير خطبة الجمعة، اليوم، بمسجد ابن عطاء الله السكندري بالقاهرة بعنوان "ماذا بعد الحج"، حيث قام بعدها بتوزيع 10 طن لحوم علي أهالي القاهرة الأولي بالرعاية، في إطار مبادرة "حياة كريمة".

وتستهدف وزارة الأوقاف، خلال العام الجاري، مليون أسرة، بواقع ألف طن لحوم، حيث وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع وزاة التموين والتجارة الداخلية لرفع عدد رؤوس الأضاحي من 5 آلاف إلى 6 آلاف رأس من البقر، بواقع ألف طن لحوم لتغطية مليون أسرة.