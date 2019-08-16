"انتصار حملة سيدة الإسكندرية".. إغلاق مطبخ المطعم السوري في المنتزه

قرر اللواء ياسر الجندي، رئيس حى المنتزه ثان، اليوم، إغلاق مطبخ المطعم السوري الكائن بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، صاحب واقعة السيدة المسنة الإسكندرانية التى استغاثت بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الجندي، في تصريح خاص لـ"الوطن" على هامش الحملة التى شنها الحي بالتعاون مع قوات الأمن وشرطة المرافق على المطعم المتعدي على السيدة المسنة، إنه رصد مخالفات عديدة داخل المطبخ، مؤكدا أنه لا ينطبق عليه الشروط الصحية السليمة والاشتراطات البيئية المنوط بها.

وأوضح أن الحملة مستمرة على المطعم ويتم إعداد تقرير من الأمن الصناعي، بالإضافة إلى إزالة كافة الاشغالات الواقعة بممر طريق المطعم.

وكانت سيدة مُسنة و ابنتها "شيرين" من محافظة الإسكندرية قد استغاثت بالرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر مقطع فيديو على فيس بوك، تشكو من خلاله صاحب مطعم سوري، تتضرر من تسبب الأفران المشتعلة لديه على مدار 24 ساعة والروائح التي ملأت شقتها والضوضاء المتواصلة، والتي قالت ابنتها إن هذا الوضع مستمر منذ 6 سنوات، ورغم شكاواهم المتكررة، إلا أن أحدا لم يتحرك.